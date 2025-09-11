quinta-feira, setembro 11, 2025
Base Fluvial Candiru prende homem acusado de estupro de vulnerável durante viagem de embarcação

A Base Integrada Fluvial “Candiru”, em Óbidos, no Baixo Amazonas, realizou na manhã de quarta-feira (10) a prisão de um homem de 63 anos acusado de estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido dentro de uma embarcação em viagem para Alenquer.

A ação faz parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas e foi conduzida pelo Grupamento Fluvial (GFlu) em parceria com a Polícia Militar. A equipe recebeu denúncia por telefone de que uma criança teria sido vítima dentro do barco, que estava navegando entre Manaus (AM) e Parintins (AM), com destino a Alenquer (PA).

O acusado, natural de Urucará (AM), foi localizado no interior da embarcação e levado à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Não há, até o momento, informações públicas sobre o estado da vítima ou sobre o andamento das investigações.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, a prisão demonstra o compromisso do Estado em enfrentar crimes sexuais, especialmente os que envolvem pessoas vulneráveis. Ele ressaltou que a atuação da Base Fluvial “Candiru” é essencial para coibir esses delitos e garantir a segurança nas vias fluviais.

Imagem: Agência Pará

