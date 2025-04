Mariza Black canta em homenagem ao Dia da Mulher Sambista

No próximo (13), é o Dia Nacional da Mulher Sambista. Mariza Black, maior intérprete do samba paraense, vai apresentar o show “As Donas e as Pérolas do Samba” numa bela homenagem com o repertório variado de sucessos dos grandes nomes femininos do gênero, como Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho, Alcione, Leci Brandão, Mart’nália e outras.

Mariza afirma que o samba já representa a pura resistência cultural de ancestralidade negra, mas que se sobressair no samba sendo mulher é ainda mais desafiador. Em Belém, Mariza coordena o Coletivo Tem Mulher na Roda de Samba, que reúne várias intérpretes, musicistas e outras profissionais que trabalham em torno desse gênero musical.

Mariza Black⁩ será acompanhada no show pela banda formada pelos músicos Roni Silva (cavaco e direção musical), Samuel Coelho (saxofone), Marcelo Vieira (violão), Waldir Almeida e Augusto Alcântara, o Mestre Feijão (percussão).

Sábado

A animação dos fãs de samba começa na véspera, no sábado,12, com a participação de Mariza Black no aniversário do Bar do Gilson, às 18h. E encerrará a noite com o show no Ôvibe, a partir das 23h.

Serviço:

Show “As Donas e as Pérolas do Samba” com Mariza Black

Dia: 13/04 (domingo)

Hora: a partir das 14h

Local: Quintal da Rizzo (Av Mundurucus, 1595, Batista Campos )

Ingressos: R$ 15,00, no local.