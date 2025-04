Operação LifeScan 2: Novo Capítulo no Combate à Exploração Sexual Infantil Online

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, 10, a Operação LifeScan 2, que representa um desdobramento direto da Operação LifeScan executada no dia 28 de março passado. Esta nova fase mantém o foco no combate aos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil na internet.

A ação policial desta fase ocorreu exclusivamente no município de Alenquer, no Pará, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça. Durante a operação, além do cumprimento do mandado judicial, houve uma prisão em flagrante por armazenamento de imagens com conteúdo sexual infantil. Todo material apreendido será submetido a rigorosa análise pericial para reunir provas e identificar possíveis outros envolvidos.

O nome “LifeScan” foi escolhido com propósito simbólico que reflete a missão das autoridades: “Life” (Vida) simboliza a proteção à integridade física e emocional das crianças, enquanto “Scan” (Escaneamento) representa a vigilância constante e monitoramento de atividades suspeitas no ambiente digital.

Esta continuidade operacional evidencia o compromisso permanente da Polícia Federal no enfrentamento aos crimes cibernéticos contra menores, servindo também como um importante alerta social sobre a necessidade de proteção das crianças e adolescentes contra violações de seus direitos fundamentais no contexto digital.

Se inscreva no canal:

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Santarém