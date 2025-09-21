Com debate sobre mudanças climáticas, a 19ª Primavera dos Museus começa nessa terça-feira

A 19ª Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), será realizada no Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). As atividades começam na próxima terça-feira, 23, com o tema “Museus e mudanças climáticas”. A temática convida à reflexão sobre como as instituições museológicas podem contribuir para mitigação dos impactos ambientais. A programação é gratuita, com visitação das 9h às 17h.

O Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM), da Secult, preparou uma série de atividades, que ocorrerão até 28 de setembro (domingo).

O Museu do Marajó, no município de Cachoeira do Arari, em parceria com o Projeto Marajó Resiliente, iniciativa dedicada a fortalecer a resiliência climática no Arquipélago do Marajó, promove ações para todas as idades.

A primeira, na terça-feira, 23, consiste em uma oficina com o tema “Mudança Climática e Sistemas Agroflorestais Diversificados”, destinada a alunos da rede pública, das 9h às 12h. No dia seguinte (24), será exibida uma mostra de filmes com “Terras de Chuva”, matérias do Amazônia Vox e vídeos do PMR. Também haverá debate sobre sistemas agroflorestais e mudanças climáticas, das 9h às 12h.

Na quinta-feira, 25, a programação será das 9h às 12h, com a roda de conversa “Adaptação Climática, Gênero e Comunidades Quilombolas”. Na sexta-feira, 26, a mesa será de debates com membros de entidades locais e institucionais para construir propostas voltadas à formulação de uma agenda de adaptação climática para o Marajó.

PROGRAMAÇÃO

Museu do Forte do Presépio – De 23 a 28 de setembro estará em exibição o livro “Páginas Ardentes: As Queimadas na Amazônia”, na versão física. O material conta com QR Code para acesso à versão digital. O livro físico ficará na entrada do espaço, com mediação de Sant-Clair G. Dias.

Casa das Onze Janelas – Serão realizadas visitas mediadas à exposição “Solos: Territórios Interpenetráveis”, com peças de diferentes linguagens, de fotografias à amostra de rochas. As visitas mediadas ocorrerão de 23 a 28 de setembro.

A Casa das Onze Janelas também viabiliza o lançamento do catálogo virtual desta exposição no sábado (27), quando ocorrerá bate-papo com os artistas Camila Fialho, José Viana e Lise Lobato, das 9h às 12h.

Parque Cemitério Soledade – A partir de 10h do dia 25, ocorrerá a visita “Belém Redescoberta: A Cidade a partir dos Achados Arqueológicos do Cemitério da Soledade”. A mediação será do historiador e doutor em Arqueologia Paulo do Canto.

Museu do Círio – Na sexta-feira (26), o Museu do Círio promoverá uma mesa-redonda com o mestre em Geografia e Turismo Jorge Alex Souza e Rita Denize de Oliveira, com mediação de Márcio Figueiredo, diretor do Museu. O debate será das 9h às 12h, e trata sobre as mudanças climáticas e suas consequências no Círio de Nazaré.

No domingo (28), o Museu realizará uma oficina de confecção de mantos, com uso de materiais recicláveis. A atividade será das 9h às 12h, voltada ao público infantil, na faixa etária de 5 a 12 anos.

Pensar crítico – Sobre o tema do evento, o diretor do Sistema Integrado de Museus e Memorais (SIMM), Armando Sobral, disse que “a 19ª Primavera dos Museus traz uma questão muito importante para a gente pensar sobre os museus na Amazônia. Como essas instituições podem promover ações no sentido de conscientização, de um pensar mais crítico sobre as transformações que o território amazônico vem sofrendo ao longo dos anos. Olhar para o passado, pensar as nossas culturas tradicionais, nos fortalecermos com as nossas identidades, mobilizar a sociedade para que possamos encontrar alternativas viáveis. Trazer esse debate para dentro da sociedade é um dos papéis do Museu”.

“É importante que a gente faça uma recapitulação histórica. As primeiras instituições produtoras de conhecimento no Brasil foram os museus, antes das universidades. Em Belém, por exemplo, antes de qualquer curso superior sobre Ciência, nós tínhamos o Museu Emílio Goeldi. Por ser uma instituição que promove a história, a memória, a cultura, a diversidade e o conhecimento, os museus são grandes aliados na construção de uma consciência crítica sobre o nosso tempo”, completou Armando Sobral.

A Secult também lançará, no dia 26, mais um episódio da série Obra Comentada, com o pesquisador e curador John Fletcher, que analisará fotografias de Miguel Chikaoka. O conteúdo poderá ser acessado no site dos museus.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias