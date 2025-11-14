sexta-feira, novembro 14, 2025
Metropolitana FM 100.5 chega a Belém em nova expansão do Grupo Marajoara

Da direita para a esquerda: Sanzone, sócio-diretor da Rede Metropolitana; Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara; Aline Santos, diretora do Portal A Província do Pará; Laianne Carneiro, diretora de Rede da Metropolitana; e Jayr Sanzone, CEO.

A rede de formato jovem/hits, liderada pela Metropolitana FM 98.5 de São Paulo, celebrou a sua estreia no Norte do país. A Metropolitana FM 100.5 de Belém, capital do Pará, foi inaugurada na noite desta sexta-feira (14), resultado da parceria firmada com o Grupo Marajoara de Comunicação.

O presidente do Grupo Marajoara, Carlos Santos, compartilhou sua felicidade de estar colocando no ar mais uma rádio que promete mudar a forma de ouvir boa música e de se manter informado. ‘Hoje estamos celebrando mais um feito; somos gratos a Deus em primeiro lugar e, ao lado da minha esposa Aline Santos, nós estamos colocando a Metropolitana FM 100.5 em Belém. Quero dizer a todo o povo de Belém, o povo do Pará e o povo do Brasil: a Rádio Metropolitana Belém vem para ser uma rádio que vai marcar época. Vai ser sucesso, vai ter entretenimento, alegria e informação para todo o público paraense, né? A partir de Belém, eu não tenho dúvidas, e vai fazer parte do dia a dia do público que ama rádio, que gosta de uma boa rádio de entretenimento e notícias’ , finalizou.

Da esquerda para a direita: Leandro Monteiro, diretor do Grupo Marajoara; Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara; Aline Santos, diretora de A Província do Pará; Gleice Drago, gerente comercial; e Benedito Drago, diretor comercial.

Expansão Estratégica no Norte e o Legado da COP30

A chegada da Metropolitana a Belém, uma das principais capitais do país com mais de 2,6 milhões de habitantes em sua região metropolitana, é considerada um marco estratégico para a rede.

A capital paraense, que sedia a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), tem recebido investimentos significativos em infraestrutura, deixando um legado importante para a população local.

O Grupo Marajoara de Comunicação, parceiro na empreitada, é tradicional no Pará e também mantém a Rádio Mix FM 100.9 na capital.

Rápida Expansão Nacional

Belém é a terceira capital a receber uma afiliada da Rede Metropolitana em um ano, dando continuidade à sua rápida expansão nacional. Recentemente, a marca chegou a Aracaju (SE), em dezembro, e a Goiânia (GO), em fevereiro.

O projeto de expansão, que teve início em 2024, já conta com afiliadas em mercados estratégicos como Ribeirão Preto (SP), Foz do Iguaçu (PR) e Santos (SP), além da futura Metropolitana FM 93.3 de Araguatins (TO), consolidando a presença da rede em diversas regiões do Brasil.

