Paysandu empata de virada e empurra o Amazonas à Série C. Jogo marca a despedida do Bicola do Brasileiro na Curuzu.

Em uma noite dramática no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belem, o Amazonas confirmou na sexta-feira, 14, seu rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O empate por 2 a 2 com o Paysandu, já matematicamente rebaixado, decretou a volta da equipe manauara à terceira divisão após duas temporadas na Série B. As duas equipes haviam subido juntas em 2023 e agora retornam, de forma frustrante, ao mesmo patamar.

A partida dessa noite marcou a despedida da temporada do Paysandu na Segundona em Belém, já que, na última rodada, a 38ª, dia 19, a equipe paraense joga fora da capital paraense, contra o Athletic, em São João Del Rey, interior mineiro. A Curuzu tinha poucos torcedores em razão do rebaixamento da equipe do Papão.

O Amazonas teve atuação competitiva até perder Eric Varão, expulso aos 28 minutos do primeiro tempo após revisão do VAR. Mesmo com um jogador a menos, seguiu criando boas oportunidades e ameaçando principalmente com Henrique Almeida e Diego Torres.

A segunda etapa foi marcada por um final alucinante. O Paysandu abriu o placar aos 25 minutos, com André Lima, após jogada iniciada em cobrança de lateral. O time da casa, porém, entregou duas falhas consecutivas, ambas aproveitadas pelo adversário: Diego Torres empatou aos 31 e, na sequência, Joaquín Torres virou o jogo aos 32.

Quando a virada parecia garantir sobrevida ao Amazonas, a defesa manauara também vacilou nos acréscimos. Bryan Borges aproveitou o erro e empatou aos 46 minutos. O próprio atacante ainda desperdiçou um pênalti que poderia dar uma despedida mais digna ao Papão diante de sua torcida.

Com o empate, o Amazonas chegou a 36 pontos, terminando a rodada em 18º lugar e sem chances matemáticas de permanência. A equipe ainda dependia de tropeços de Athletic, Botafogo-PB e Ferroviária para seguir viva, o que não ocorreu.

Já o Paysandu, lanterna da competição, foi a 28 pontos e permanece sem vencer diante de sua torcida nesta reta final. O Volta Redonda já havia confirmado antecipadamente o rebaixamento.

PRIMEIRO TEMPO

Cumprindo apenas tabela, o Paysandu iniciou o jogo buscando o ataque e criando boas transições em velocidade. O Amazonas respondeu na mesma intensidade e chegou a ser superior até a expulsão de Eric Varão. Mesmo em desvantagem numérica, seguiu finalizando com perigo, mas sem conseguir superar o goleiro paraense.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, as duas equipes mantiveram postura ofensiva, com cobranças de falta perigosas dos dois lados. O Paysandu conseguiu abrir o placar, mas protagonizou falhas que mudaram totalmente o ritmo da partida. A reação do Amazonas, entretanto, não resistiu ao erro final de sua própria defesa, que permitiu o empate bicolor.

PRÓXIMOS JOGOS

A última rodada da Série B será disputada de forma simultânea no domingo, 21, às 16h30.

– Amazonas x Coritiba – Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

– Athletic x Paysandu – Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

