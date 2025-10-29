Motoqueiros matam homem a bala na Praça do Relógio, em Belém

Um homem identificado pelo prenome de Valmir, que tinha ao menos quatro passagens pela Polícia, foi executado com vários tiros na manhã desta quarta-feira, 29, na Praça do Relógio, em frente às geleiras do Ver-o-Peso. A vítima, que era muito conhecida na área, pode ter sido morta em decorrência de um acerto de contas ou queima de arquivo, haja visto ter envolvimento com atos ilícitos conforme confirmaram fontes da Polícia Militar.

O crime ocorreu por volta das 5h30, quando já era grande o movimento de pessoas na área do Ver-o-Peso.

A reportagem do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ apurou que Valmir estava no local quando surgiu uma motocicleta com dois homens. Um deles sacou a arma e disparou sem dó nem piedade. O homem morreu na hora, enquanto os assassinos fugiam sem serem identificados.

Apesar da fuga, a Polícia já teria levantado as características dos assassinos e deve usar as imagens das câmeras de segurança do CIOP, dispostas em vários pontos do centro comercial de Belém, em busca de pistas que levem à identificação e prisão da dupla.

ÁREA ISOLADA

Assim que a Polícia Militar foi informada acerca do fato, se destacou até o local e procedeu o isolamento do cadáver de Valmir para ajudar no trabalho da Polícia Técnica, já acionada para os procedimentos de praxe e consequente remoção da vítima para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução