SEGURANÇA

Operação retira mais de 100 carros irregulares nas estradas paraenses

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte – Artran intensificou, em 2025, as ações de fiscalização nas estradas e terminais rodoviários. Segundo levantamento da Gerência de Fiscalização (GFIS), as equipes realizaram 8.748 abordagens, lavraram 5.998 autos de infração e apreenderam 104 veículos, sendo 28 autorizados e 76 clandestinos – a maioria sem autorização para transporte de passageiros. Os dados são referentes ao período de janeiro a setembro deste ano.

“Cada apreensão representa menos risco à vida e uma viagem mais segura para quem depende do transporte público”, destaca o diretor-geral da Artran, Luciano Dias, reforçando que combater o transporte ilegal não é apenas punir, mas também educar. “Muita gente ainda desconhece o perigo de embarcar em veículos sem autorização, e por isso a fiscalização existe para salvar vidas e garantir um serviço digno a quem precisa se deslocar entre as cidades do Pará.”, informa o titular da Agência.

A descentralização das operações ajudou a impulsionar os resultados de 2025. O número de equipes aumentou de 12, em janeiro, para 39, em julho, o mês com maior volume de ações. Essa ampliação permitiu cobrir trechos movimentados, como as rodovias BR-316, PA-150 e BR-230 (Transamazônica), além de alcançar municípios de difícil acesso.

A interiorização da fiscalização garantiu presença constante em polos estratégicos, como Tailândia, Benevides, Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, Abaetetuba, Barcarena, Moju, Santo Antônio do Tauá, Santarém, Itaituba e Altamira.

IRREGULARIDADES

As maiores incidências de infrações e apreensões ocorreram nas regiões Metropolitana de Belém, Nordeste, Sudeste e Oeste, com destaque para os municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal, Abaetetuba, Barcarena, Benevides, Marituba, Santarém, Marabá, Parauapebas, Tailândia, Tucuruí, Altamira, Santa Maria do Pará e Capanema.

Entre os municípios com apreensões de veículos clandestinos, destacam-se Castanhal, Bragança, Capanema, Parauapebas, Marabá, Tucuruí, Tailândia, Abaetetuba, Benevides, São Miguel do Guamá, Xinguara, Paragominas, Canaã dos Carajás, Santana do Araguaia, Barcarena, Itaituba e Santarém.

“Em muitos casos, os veículos foram flagrados realizando viagens sem autorização ou documentação de linha regular. Os resultados evidenciam o alcance da atuação da Artran, que chegou a mais de 60 municípios fiscalizados entre janeiro e setembro”, ressalta o coordenador do Transporte Rodoviário (CTA), José Cruz.

Resultados de janeiro a setembro de 2025:

• 8.748 abordagens
• 5.998 autos de infração lavrados
• 104 veículos apreendidos (28 autorizados e 76 clandestinos)
• Mais de 60 municípios fiscalizados
• Até 39 equipes em campo em um único mês

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

