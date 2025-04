Movimento Mulheres Inspiradoras confirma participação na COP30 com programação voltada à liderança feminina na Amazônia

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece em Belém, no Pará, contará com a presença do movimento Mulheres Inspiradoras, maior ecossistema de liderança feminina do Brasil. Criado pela paraense Geovana Quadros, o grupo reúne lideranças femininas de diversos setores e países da América Latina, sendo parceiro da ONU Mulheres no Brasil.

Reconhecido por fomentar o protagonismo feminino na alta liderança, o movimento terá um espaço exclusivo no evento: o Hub Mulheres Inspiradoras. A estrutura oferecerá um programa de mentoria e desenvolvimento para empreendedoras e mulheres da indústria amazônica, com certificação do MEC e participação de mentoras da própria comunidade.

A programação inclui ainda um lounge com painéis voltados à agenda climática, nova economia e o papel das mulheres nessas transformações. Um dos destaques será a edição especial do prêmio “Mulheres Inspiradoras do Ano – Amazônia”, que homenageará lideranças femininas de destaque na região.

Segundo Geovana, a COP30 marca um novo capítulo para o movimento. “Vamos consolidar o Mulheres Inspiradoras na Amazônia com uma edição regional em Belém até o fim deste ano, ou no início de 2026”, afirma.

