Ocupação Manoel Cordeiro chega a São Paulo para exaltar a MPB feita na Amazônia

Após o sucesso da Ocupação Manoel Cordeiro no Rio de Janeiro, no último dia 11, o evento que celebra a vida e obra do mestre da guitarrada e também exalta a MPB feita na Amazônia, chega a São Paulo, na Casa de Francisca, neste dia 17 de abril (amanhã). O evento reúne show, exibição de filme, exposição, workshop de guitarrada e leitura do manifesto da MPB feita na Amazônia. A Ocupação Manoel Cordeiro tem o incentivo da Fundação Nacional de Artes (Funarte), do Ministério da Cultura, governo federal.



A Música Popular Brasileira feita na Amazônia é um potente rio com afluentes que deságuam em múltiplas criações artísticas vibrantes e autênticas, com potencial de conquistar público por todo o Brasil e fora do país também. É o que defende o guitarrista, compositor, produtor e arranjador Manoel Cordeiro, que, este ano, completa 70 anos de idade e 57 anos de carreira. O respeitado mestre da música amazônica pretende, com a Ocupação, propagar ainda mais os ritmos regionais como carimbó, lambada, batuque, tecnobrega, marabaixo, zouk e outros tantos.



“A Ocupação Manoel Cordeiro foi um sucesso no Rio de Janeiro. Tivemos show com artistas da terra se apresentando comigo, como o Sinval Galvão (de Santarém); a Liah Soares (de Marabá); a Évila Moreira (Castanhal); e Felipe Cordeiro (filho de Manoel), Sandra Duailibe e Saulo Duarte (Belém), entre outros. A programação foi intensa e provou que a nossa cultura tem um apelo gigantesco, pois é rica, diversa e atrai muita atenção. A Ocupação foi um mergulho na cultura da Amazônia”, conta Manoel.



Para a Ocupação em São Paulo, Manoel Cordeiro vai dividir o palco com os convidados Patrícia Bastos (Amapá); Nayara Guedes, Felipe, Silvan e Évila (Pará); Donatinho (filho de João Donato) e Mari Claro (SP); e Emília Monteiro (DF). A banda será formada por Márcio Teixeira (bateria), Klaus Senna (contrabaixo), Aragão (guitarra base), France (percussão) e Fernando Segawa (saxofone/ metais).



Além do show, o DJ Figueroas (Lambada Quente) vai repetir a apresentação feita no Rio, tocando os muitos álbuns de vários cantores e bandas que contaram com a produção musical de Manoel Cordeiro, como Fafá de Belém, Pinduca, Beto Barbosa, banda Calypso, grupo Carrapicho, Roberta Miranda e outros.

Programação- A Ocupação Manoel Cordeiro conta também com o workshop ‘Guitarras Amazônicas, Produção musical e Home Studio’, ministrado pelo mestre, com inscrições abertas; o Painel “MPB Feita na Amazônia”, no qual Manoel apresenta o Manifesto “MPB feita na Amazônia”, seguido por um bate-papo com o público; a exibição do documentário “Luz do mundo”, de San Marcelo e Cícero Pedrosa, sobre a vida e obra de Manoel Cordeiro; e a exposição “Um Norte Musical” sobre a trajetória do músico, com fotos, vídeos, instrumentos e objetos que contam a história do artista.



“Essa ocupação chega em um momento muito importante da minha vida. Vou lançar um livro, acabei de gravar um filme sobre a minha trajetória e é o ano em que apresento para o Brasil e o mundo o Manifesto da MPB feita na Amazônia. Uma oportunidade de afirmar nossa música como protagonista da própria história e de conquistar reconhecimento nacional e internacional como uma das mais potentes do planeta”, declara Manoel.



A Ocupação Manoel Cordeiro é um grito para ecoar a música da Amazônia, preservar a arte e reinventar suas raízes. “A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Nossa música precisa ser ouvida e entendida por seu valor único, carregando a alma da floresta e das águas, das lendas e das lutas de seus povos. É um momento muito feliz da minha vida”, reforça Manoel, destacando a importância desse movimento para despertar e cultivar a autoestima dos artistas e mestres da região Norte para a perpetuação da cultura brasileira e amazônica.

Serviço:

Ocupação Manoel Cordeiro – Um Norte Musical

São Paulo – 17/04/2025 (quinta-feira):

Local: Casa de Francisca – Rua Quintino Bocaiúva, no 22, São Paulo / SP