MPF promove encontro sobre o impacto das mudanças climáticas em territórios indígenas e tradicionais no Pará

A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal (6CCR/MPF) realiza, de hoje, quarta-feira, 21, até sexta-feira, 23, encontro nacional com o tema As Mudanças Climáticas e seus Impactos em Territórios Indígenas e Tradicionais. O evento reunirá procuradores da República de todo o país, especialistas, representantes de povos indígenas, comunidades tradicionais e da sociedade civil.

O objetivo do encontro é aprofundar o debate sobre os efeitos das mudanças climáticas nos territórios indígenas e comunidades tradicionais, buscando traçar estratégias institucionais de atuação. A programação inclui painéis temáticos, palestras e uma visita técnica às comunidades das Ilhas de Abaetetuba.

O evento faz parte da série de iniciativas preparatórias para a participação do MPF na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em novembro, também na capital paraense.

INTERESSE PÚBLICO

Diante da crescente urgência da crise climática e de seus impactos diretos sobre os territórios indígenas e tradicionais, a cobertura midiática do Encontro Nacional da 6CCR é capaz de ampliar o debate público, dar visibilidade às vozes dessas comunidades e fortalecer a compreensão da sociedade sobre a centralidade desses povos na defesa dos ecossistemas.

O evento traz uma pauta de interesse coletivo ao discutir caminhos institucionais e estratégias de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas, destacando o protagonismo dos povos que historicamente cuidam da terra, das águas e das florestas.

Fonte e imagem: MPF-PA