Ex-presidente da CBF e FPF deixa o Hospital Albert Einstein e volta a Belém

O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol-CBF- e também da Federação Paraense de Futebol-FPF, Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, aposentado da Polícia Militar do Pará, para alegria dos familiares e amigos desportistas, recebeu às primeiras horas da tarde de terça-feira, 20, alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, e retorna para Belém, depois de superar duas lesões graves nas artérias do coração (Aorta e Coronária). Os procedimentos foram um sucesso, culminando com tantas alegrias das inúmeras pessoas que passaram dias fazendo orações para que tudo desse certo e como deu pela recuperação da sua saúde.

A filha do oficial, advogada Giane Lima, disse que “é muito mesmo difícil encontrar uma pessoa com tanta resiliência e vontade de viver como é meu pai”. A jovem estava emocionada, abraçada com sua mãe, dona Rosa Lima.

Giane Lima agradeceu pelas orações de parentes e amigos que foram importantes pela recuperação da saúde do Coronel Nunes.

Imagem: Nonato Batista