Mulheres Fortes do Norte e São João da Thay se unem em prol davalorização da Amazônia com o projeto “Filhas da Amazônia”.

A força feminina amazônida ganha ainda mais voz com o lançamento do projeto Filhas da

Amazônia, uma iniciativa potente que nasce da parceria entre o coletivo Mulheres Fortes

do Norte e o tradicional São João da Thay, com curadoria e protagonismo de Thaynara

OG e Dina Carmona.



Muito mais do que um projeto de comunicação, Filhas da Amazônia é um manifesto. É um

grito coletivo de mulheres que utilizam suas habilidades, vivências e territórios para colocar

em evidência temas, saberes e lugares historicamente esquecidos ou invisibilizados pela

grande mídia. Trata-se de um movimento que mistura entretenimento e informação com o

objetivo claro de promover o desenvolvimento sustentável e social da região amazônica.



O projeto se desenha como uma rede de ações transformadoras que passam por mídias

digitais, capacitações em comunidades locais, palestras, cursos, ações educacionais

e até visitas ao Congresso Nacional, conectando as realidades locais com grandes

pautas globais, como as discussões da COP 30 e os desafios ambientais enfrentados pelo

planeta.



Percorrendo cidades amazônicas, Thaynara OG e Dina Carmona são guiadas por anfitriãs

locais, mulheres que representam, com orgulho, a essência de seus territórios. Em cada

parada, histórias, saberes, lutas e tradições ganham luz. É a Amazônia sendo contada por

quem a vive, por quem a sente pulsando nas veias. “Filhas da Amazônia é sobre

pertencimento, é sobre escuta, sobre empoderar e, principalmente, devolver a narrativa

para as mãos de quem sempre a construiu, mas que raramente foi ouvida”, reforça Dina

Carmona, idealizadora do Mulheres Fortes do Norte.



Em um Brasil onde mais de 90% da população está conectada digitalmente (IBGE), ainda

há um vácuo de representatividade nas regiões fora do eixo sul-sudeste. Filhas da

Amazônia nasce para ocupar esse espaço com dignidade, verdade e identidade.



Entre os pilares do projeto, destacam-se:

● Valorização da cultura amazônica e das tradições locais;

● Promoção da capacitação e profissionalização de comunidades;

● Fortalecimento de projetos com impacto social e sustentável;

● Mobilização de apoio e visibilidade para iniciativas que transformam a região;

● Reforço da importância da Amazônia para o futuro do planeta.

O que era invisível agora ecoa em forma de movimento. Filhas da Amazônia é uma

bandeira levantada por mulheres que acreditam na potência de suas raízes e na urgência

de um futuro sustentável, diverso e amazônico.