Saiba como negociar débitos com a Equatorial em Belém e Ananindeua

Clientes da distribuidora de energia também podem trocar lâmpadas incandescentes por LED e realizar cadastro na Tarifa Social.

Durante essa semana, a Equatorial Pará realiza o E+ Caravana com negociação de débitos. A ação ocorre em Belém no bairro Ponta Grossa, no distrito de Icoaraci, Condor, Umarizal e Terra Firme, além do município de Ananindeua, onde atendimento é feito no centro da cidade. Na iniciativa, as pessoas também podem aproveitar a oportunidade para trocar lâmpadas convencionais por novas de led, fazer a inscrição na promoção Energia em Dia e realizar o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na conta de energia. Além disso, é possível ter acesso a outros serviços que podem ser encontrados em uma agência de atendimento.

Como negociar débitos

Para negociar débitos é necessário que o cliente tenha, pelo menos, três faturas em atraso. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Vale ressaltar que cada cliente terá o seu caso analisado individualmente.

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led de forma gratuita. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco.

Serviços

1 – E+ Caravana- Ananindeua

Local: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat)

Endereço: Rua Cláudio Sanders – Nº 102

Período: 19 a 23 de maio

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 15h

2 – E+ Caravana – Belém (Icoaraci)

Local: Comunidade Sol Nascente

Endereço: Rua 15 de agosto (quarta rua) – Nº 1513

Período: 20 a 23 de maio

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 16h

3 – E+ Caravana – Belém (Condor)