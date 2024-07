Nikolas afirma que Milei coloca mais gente na rua que Lula

Neste sábado (6), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) gravou um vídeo ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei. O parlamentar destacou que o argentino coloca mais pessoas nas ruas do Brasil do que Lula (PT).

– Esse cara aqui coloca mais gente na rua, no Brasil, do que o Lula – disparou Nikolas, despertando a risada de Javier Milei.

A provocação do deputado ao petista foi divulgada nas redes sociais. Milei está em Santa Catarina por causa da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC). O evento conservador está em seu segundo dia, neste domingo (7).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo Twitter Nikolas Ferreira