Novas caras no Papão! Descubra quem são os reforços do Paysandu para a Série B de 2025

Na semana passada, o Paysandu Sport Club divulgou novas contratações para sua equipe de futebol masculino profissional, visando a temporada de 2025. Entre os jogadores anunciados, destacam-se os atacantes Matías Cavalleri e Marcelinho, o volante Matheus Vargas e o meia Giovanni.

Matías Cavalleri

O Paysandu surpreende e anuncia a contratação do chileno Matías Cavalleri, que estava negociando com o Remo. O atacante de 26 anos, com passagens por clubes como Newell’s Old Boys e Unión La Calera, será um dos reforços do Papão para a temporada 2025.

Assim como os demais reforços, Matías Cavalleri chegará a Belém após o Natal para realizar exames médicos e assinar contrato com o Paysandu.

Atacante Matías Cavalleri/Reprodução rede social

Marcelinho

O Club também acertou com a contratação do atacante Marcelinho, de 25 anos. O jogador, conhecido por sua velocidade, chega ao Papão para reforçar o setor ofensivo. O atleta deve desembarcar na capital paraense após o natal. Só então, quando passar pelas avaliações e ser aprovado, terá a oportunidade de assinar contrato para fechar uma temporada.

Volante Matheus Vargas/Reprodução redes sociais

Matheus Vargas

O volante Matheus Vargas, formado nas categorias de base do Corinthians, é outro reforço do Paysandu. Aos 28 anos, o jogador tem passagens por clubes como Fortaleza e Buriram United.

Seus principais feitos incluem a classificação para a Libertadores com o Fortaleza em 2021, o título da Copa do Nordeste, o acesso à Série A com o Juventude em 2023 e quatro títulos estaduais.

volante Matheus Vargas/ Reprodução Rede Social

Giovanni Piccolomo

O experiente meia Giovanni Piccolomo, de 30 anos, é o novo reforço do Paysandu. Campeão mundial pelo Corinthians em 2013, o jogador chega para agregar qualidade ao meio-campo bicolor.

Revelado nas categorias de base da Seleção Brasileira e do Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes da FIFA, Giovanni acumula três títulos estaduais, dois acessos à Série A e 93 jogos nos últimos três anos. Em 2024, pelo Avaí, marcou cinco gols e deu seis assistências.