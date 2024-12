Novo golpe no INSS: Aposentados são enganados com falsa lista de benefícios negados!

Os avanços da tecnologia têm facilitado a vida de muitos, mas também abriram brechas para fraudes e golpes direcionados a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Estelionatários têm se aproveitado de informações falsas para iludir suas vítimas, prometendo vantagens em serviços previdenciários.

Criminosos frequentemente se passam por representantes do INSS para enganar beneficiários. Por isso, é vital que os segurados saibam identificar as fraudes e adotem medidas para sua proteção. Este artigo visa informar os leitores sobre as armadilhas mais comuns e como evitá-las.

Como os Golpistas Agem?

Um golpe bastante frequente envolve a falsa comunicação de que o segurado possui pendências ou está em uma lista de benefícios negados, induzindo a vítima a autorizar ações judiciais desnecessárias. No Rio de Janeiro, houve um caso em que um beneficiário foi surpreendido com um processo judicial sem qualquer fundamento real.

Segundo fontes oficiais do INSS, não existem listas públicas sobre concessão ou negação de benefícios, e qualquer comunicação oficial é feita somente por canais autorizados, como telefonemas, o portal Meu INSS ou aplicativos móveis.

Quais Táticas de Fraude São Utilizadas?

Os golpistas utilizam diversas estratégias para enganar as vítimas. Entre elas, destacam-se:

Phishing: Envio de e-mails ou mensagens que simulam ser do INSS, solicitando informações pessoais e senhas.

Envio de e-mails ou mensagens que simulam ser do INSS, solicitando informações pessoais e senhas. Roubo de Identidade: Obtendo ilegalmente informações pessoais para solicitar benefícios fraudulentos.

Obtendo ilegalmente informações pessoais para solicitar benefícios fraudulentos. Falsos Representantes: Pessoas que se apresentam fraudulentamente como funcionários do INSS solicitando documentos presencialmente.

Essas práticas têm como objetivo principal a obtenção de dados pessoais que podem causar prejuízos financeiros aos segurados.

Quais Medidas Podem Proteger os Segurados?

Para se proteger contra essas fraudes, os segurados devem seguir algumas orientações simples. Primeiramente, é importante sempre verificar a origem das informações recebidas, usando os canais oficiais do INSS para confirmação. Desconfie de qualquer contato que ofereça soluções ou facilidades não requisitadas.

Se houver necessidade de assistência jurídica, certifique-se de que o profissional seja registrado na OAB. Em caso de suspeitas de golpe, deve-se informar rapidamente as autoridades competentes e usar serviços de denúncia, como o Fala.Br.

Esforços do INSS para Combater Fraudes

O INSS tem tomado medidas rigorosas para combater as fraudes, incluindo a implementação de sistemas de inteligência artificial para identificar e bloquear transações suspeitas. A instituição trabalha em colaboração com órgãos de segurança para investigar e punir os responsáveis por estas práticas criminosas.

Essas iniciativas são essenciais para garantir que os beneficiários possam acessar seus direitos de forma segura, protegendo tanto sua integridade financeira quanto social.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / rafapress