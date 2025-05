Oficina gratuita de arranjos em miriti no São José Liberto neste sábado (31)

Essa iniciativa valoriza o trabalho dos artesãos locais, aprimora suas habilidades e impulsiona a produção do artesanato regional, fortalecendo assim a economia criativa do Pará.

Para impulsionar o empreendedorismo e a economia criativa paraense, o Espaço São José Liberto (ESJL) sediará uma oficina de artesanato neste próximo sábado, 31 de maio. A atividade focará na produção de arranjos sustentáveis de flores utilizando miriti, uma matéria-prima regional. A iniciativa visa valorizar o trabalho dos artesãos locais, aprimorar suas habilidades e fortalecer a produção artesanal na região. A oficina acontecerá no auditório do ESJL, das 10h às 17h.

O curso, que conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), será ministrado pelo renomado artesão Josias Plácido Alcântara Silva, conhecido como Mestre Pirias. Natural de Abaetetuba, cidade mundialmente reconhecida como a capital do brinquedo de miriti, Mestre Pirias trará sua expertise da região do Baixo Tocantins.

O miriti, apelidado de “isopor da Amazônia” pela leveza de sua fibra, é extraído da palmeira miritizeira (ou buriti, Mauritia flexuosa), uma espécie nativa da Amazônia que pode atingir até 30 metros de altura.

Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender e aprimorar técnicas tradicionais, como o manuseio, corte, modelagem, tingimento, montagem e acabamento de arranjos florais, preservando a autenticidade e a riqueza cultural desse ofício artesanal.

A entrada é gratuita, e os visitantes podem explorar uma vasta gama de artesanatos regionais na Casa do Artesão. Entre os destaques estão as cerâmicas marajoaras e tapajônicas, biojoias feitas com insumos da rica biodiversidade amazônica, e artigos de moda autoral. Além disso, o ESJL abriga o anfiteatro Coliseu das Artes, o Espaço Moda e o Museu de Gemas do Pará.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo telefone (91) 98126-8355.

Serviço– O Espaço São José funciona de terça a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos e feriados de 10h às 14h. O agendamento de eventos no ESJL pode ser realizado, por meio do e-mail esjl@sedeme.pa.gov.br.