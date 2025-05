Helder Barbalho destaca avanços dos preparativos para COP30 em Fórum em São Paulo

O governador do Estado, Helder Barbalho, destacou os avanços dos preparativos para a COP30, nesta segunda-feira, 26, durante o Fórum ‘Veja na COP30’, realizado pela revista da editora Abril em São Paulo (SP). Ele observou que são mais de 30 obras em andamento, em Belém, gerando mais de 5 mil empregos e beneficiando 900 mil pessoas. O Parque da Cidade, sede da Conferência do Clima em novembro, já está 84% concluído, demonstrando que a cidade estará pronta para receber o evento mundial em novembro deste ano.

Em São Paulo, nesta segunda-feira, o fórum reuniu empresários, jornalistas e outros representantes da iniciativa privada, e o governador fez uma apresentação completa sobre os avanços das obras. Ele destacou obras como a do Parque da Cidade, que abrigará a Green Zone e a Blue Zone na COP, além do Porto Futuro II, do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, da construção de novos hotéis, da Vila COP30, entre outras obras estruturantes que preparam a capital paraense.

“Nós temos um conjunto de mais de 30 obras que estão sendo realizadas na nossa capital, e é importante que nós possamos destacar a preocupação e o cuidado para que estas obras possam alavancar a qualidade de vida na cidade como um todo, portanto, fazendo com que as intervenções beneficiem a periferia e o centro”, destacou Helder Barbalho.

“Estes equipamentos públicos, certamente, preparam Belém para que a cidade tenha soluções importantes para desafios urbanos, como mobilidade, novos equipamentos de transporte público, obras de macrodrenagem para as áreas periféricas da cidade, além de importantes intervenções urbanas que estruturam e equipam Belém nas áreas culturais, de lazer, de turismo, de eventos, para que possamos ter no turismo ecológico um importante ativo econômico para a cidade. Uma nova economia que se abre dentro da conciliação da floresta com os centros urbanos para que, com isto, Belém possa se consolidar como capital da Amazônia”, explicou o governador.

O chefe do executivo estadual também participou de uma entrevista com o editor da Veja, Ricardo Ferraz. Na oportunidade, ele destacou, entre outros temas, a primeira concessão para o reflorestamento do Brasil, feita pelo governo do Pará, além dos avanços na implementação do Sistema Jurisdicional de REDD+ do Estado.

“Vamos defender a valorização da floresta, para que nós possamos garantir com que floresta viva possa valer mais do que floresta morta e estimular a bioeconomia e o novo uso do solo a partir de práticas de baixas emissões, conciliando produção de alimentos com geração de emprego e responsabilidade ambiental”, destacou Helder Barbalho.

Belém como principal player de turismo da Amazônia

“O Pará historicamente teve na mineração e no agro as suas fortes vocações econômicas, mas nós estamos trabalhando para que possamos implementar o turismo de eventos, o turismo ambiental, a agenda do turismo ecológico, a partir do protagonismo de sermos a capital da agenda climática. Queremos ser o principal player do turismo na região amazônica”, frisou o governador.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias