quinta-feira, setembro 4, 2025
Operação “Psicose”: Polícia Civil prende homem por tráfico de cogumelos mágicos em Canudos

A Polícia Civil do Pará, por meio da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos), junto à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF/Cord), deflagrou nesta quinta-feira (4), a operação “Psicose”. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de tráfico de drogas em Canudos, um bairro da capital.

No imóvel alvo da busca e apreensão foram encontrados aproximadamente 270 cogumelos Psilocybe cubensis, conhecidos como “cogumelos mágicos”, que contêm substâncias psicoativas proibidas pela Anvisa  a psilocibina e a psilocina. Além disso, a polícia apreendeu rótulos, embalagens, balança de precisão, seladora a vácuo e adesivos com a logomarca do suspeito.

O delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc, destacou a importância da colaboração entre as forças policiais:

 “Essa ação conjunta reforça a aproximação entre a PCPA e a PCDF, demonstrando que é fundamental a cooperação entre as forças de segurança estaduais para o combate ao tráfico de drogas.”

O preso permanece à disposição da Justiça, e as investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da rede criminosa envolvida na venda dos cogumelos. A operação abre caminho para desarticular um esquema que se utilizava da internet para comercialização e distribuição de entorpecentes.

Imagem: Agência Pará

