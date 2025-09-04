quinta-feira, setembro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Governo do Estado intermedeia acordo e garante reajuste menor em passagens de barco para o Marajó

O Governo do Estado do Pará conseguiu intermediar um acordo importante entre as empresas de transporte hidroviário e a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA), resultando em um reajuste mais baixo nas tarifas das passagens de barco que ligam Belém à Ilha do Marajó. A decisão traz alívio financeiro para milhares de moradores que dependem do transporte aquaviário para se deslocar, trabalhar, estudar ou acessar serviços essenciais.

Inicialmente, as empresas haviam solicitado um aumento maior, o que geraria impactos significativos no orçamento das famílias marajoaras. Com a intervenção do governo, o reajuste foi reduzido, garantindo que a população continue tendo acesso a tarifas mais justas.

Além da questão do preço, o governo também tem se dedicado a melhorar a infraestrutura de transporte na região. Recentemente, foram investidos recursos na construção e reconstrução de Terminais Hidroviários de Passageiros e Cargas (THs) em diferentes municípios do Marajó. Essas melhorias visam oferecer mais segurança, conforto e eficiência para quem viaja de barco, além de impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O transporte hidroviário é vital para o Marajó, uma das maiores ilhas fluviais do mundo, onde rios e igarapés formam a principal rede de circulação. O acesso facilitado é fundamental para o comércio, o turismo e o cotidiano da população, que enfrenta longas distâncias entre cidades e comunidades isoladas.

O governo também reforçou que continuará acompanhando de perto as negociações com as empresas e outras medidas de melhoria do transporte, incluindo a modernização das embarcações e a digitalização de serviços, como a compra de passagens pela internet. Com essas ações, a meta é garantir que o transporte no Marajó seja mais acessível, seguro e eficiente para todos.

Com o acordo firmado, o governo reafirma seu compromisso com a população marajoara, buscando um equilíbrio entre os custos operacionais das empresas e a necessidade de tarifas mais acessíveis, promovendo um transporte hidroviário mais justo e sustentável.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Operação “Psicose”: Polícia Civil prende homem por tráfico de cogumelos mágicos em Canudos
Próximo artigo
Pará Clube abre a Copa Tijuca Mista

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,282FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315