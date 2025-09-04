Governo do Estado intermedeia acordo e garante reajuste menor em passagens de barco para o Marajó

O Governo do Estado do Pará conseguiu intermediar um acordo importante entre as empresas de transporte hidroviário e a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA), resultando em um reajuste mais baixo nas tarifas das passagens de barco que ligam Belém à Ilha do Marajó. A decisão traz alívio financeiro para milhares de moradores que dependem do transporte aquaviário para se deslocar, trabalhar, estudar ou acessar serviços essenciais.

Inicialmente, as empresas haviam solicitado um aumento maior, o que geraria impactos significativos no orçamento das famílias marajoaras. Com a intervenção do governo, o reajuste foi reduzido, garantindo que a população continue tendo acesso a tarifas mais justas.

Além da questão do preço, o governo também tem se dedicado a melhorar a infraestrutura de transporte na região. Recentemente, foram investidos recursos na construção e reconstrução de Terminais Hidroviários de Passageiros e Cargas (THs) em diferentes municípios do Marajó. Essas melhorias visam oferecer mais segurança, conforto e eficiência para quem viaja de barco, além de impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O transporte hidroviário é vital para o Marajó, uma das maiores ilhas fluviais do mundo, onde rios e igarapés formam a principal rede de circulação. O acesso facilitado é fundamental para o comércio, o turismo e o cotidiano da população, que enfrenta longas distâncias entre cidades e comunidades isoladas.

O governo também reforçou que continuará acompanhando de perto as negociações com as empresas e outras medidas de melhoria do transporte, incluindo a modernização das embarcações e a digitalização de serviços, como a compra de passagens pela internet. Com essas ações, a meta é garantir que o transporte no Marajó seja mais acessível, seguro e eficiente para todos.

Com o acordo firmado, o governo reafirma seu compromisso com a população marajoara, buscando um equilíbrio entre os custos operacionais das empresas e a necessidade de tarifas mais acessíveis, promovendo um transporte hidroviário mais justo e sustentável.

Imagem: Agência Pará