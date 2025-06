Operação Verão 2025: Pará terá segurança reforçada com mais de 9 mil agentes

A Operação Verão 2025 reforçará as ações de segurança pública em 50 localidades do Pará durante todo o mês de julho e até 4 de agosto. O foco é garantir a tranquilidade de paraenses e turistas nos destinos mais procurados durante as férias escolares.

O Governo do Pará, por meio do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, lançará neste sábado, 28 de junho, a Operação Verão 2025. A iniciativa contará com um reforço de cerca de 9.200 agentes para realizar ações integradas, ostensivas e preventivas em 50 localidades do Estado, visando garantir um lazer tranquilo e seguro para paraenses e turistas.

As ações serão coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds) e parcerias com órgãos municipais e federais. A operação se estenderá por todo o mês de julho e até o dia 4 de agosto, cobrindo as áreas mais procuradas durante as férias escolares.

Além do efetivo reforçado, mais de 350 viaturas (incluindo carros, motos, veículos de remoção, ônibus, micro-ônibus e ambulâncias) estarão nas ruas. O Regimento de Polícia Montada (RPMont) da Polícia Militar do Pará participará com 62 policiais montados, auxiliando nas rondas preventivas em praias e balneários.

Ualame Machado, titular da Segup, destacou a amplitude da Operação Verão 2025. “Essa Operação Verão terá mais de quatro finais de semana, porque, normalmente, o mês tem quatro finais de semana. Como ela começa dia 28 de junho e termina em 4 de agosto, nós teremos mais finais de semana do que nas operações anteriores e isso tudo é levado em consideração em razão de policiamento e efetivo. Garantimos que terá um policiamento reforçado como tivemos todos os outros anos e, certamente, teremos um verão ainda melhor do que o ano passado”, afirmou.

Ações Aéreas e Fluviais Reforçadas

O Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp) atuará com duas aeronaves, realizando sobrevoos na Região do Salgado e Região Metropolitana de Belém para monitoramento aéreo e suporte às equipes em terra. O Graesp também estará apto para ações de salvamento e resgates em conjunto com o Corpo de Bombeiros nas praias.

O Grupamento Fluvial (GFLu), em parceria com outros órgãos do Sieds que utilizam embarcações, empregará mais de 80 embarcações distribuídas no Pará, reforçando o patrulhamento na malha fluvial durante o verão amazônico. Os agentes do GFLu trabalharão com policiais civis e militares e o apoio da Marinha do Brasil, focando na segurança das ilhas da Região Metropolitana de Belém. Uma embarcação do GFLu ficará ancorada no Rio Guamá, próximo à praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, em Belém, servindo como ponto focal para alinhamento de ações, respostas rápidas e, ainda, uma Delegacia para celeridade em ocorrências.

Centros Integrados de Comando e Controle (CICC)

Durante a operação, Salinópolis e o distrito de Mosqueiro receberão Centros Integrados de Comando e Controle (CICC). Esses centros reúnem e integram as forças de segurança, otimizando a tomada de decisões e o alinhamento das ações. Eles também realizarão o monitoramento em tempo real por meio de câmeras de segurança instaladas nas localidades e registrarão ocorrências de menor potencial ofensivo.

Em Salinópolis, o CICC será instalado na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia. Em Mosqueiro, o CICC móvel ficará no início da Av. 16 de Novembro com a Av. Beira Mar.

Fiscalização Intensificada nas Estradas

Do último fim de semana de julho até o primeiro de agosto, a fiscalização será intensificada na entrada e saída de Belém, assim como nas estradas e vias das localidades veraneias. O objetivo é auxiliar na fluidez do tráfego e coibir ilícitos no trânsito. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guardas Municipais, órgãos de trânsito municipais e a Polícia Rodoviária Federal atuarão em conjunto para garantir a segurança de condutores e pedestres.

Polícias Civil e Militar e Detran também realizarão ações de prevenção, fiscalização e orientação do trânsito nas vias de praias e balneários, dentro da operação “Lei Seca”, para evitar acidentes e a condução de veículos sob efeito de álcool.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil realizarão orientações por meio de guardas-vidas sobre as tábuas de maré e advertências nas praias, além de atendimentos pré-hospitalares e equipes de salvamento e resgate nas estradas.

Ações de Orientação e Fiscalização Preventivas

Através da iniciativa “Tolerância Zero”, agentes de segurança fiscalizarão bares, restaurantes e casas de shows, orientando funcionários sobre os protocolos de funcionamento e buscando evitar crimes, a presença de crianças e adolescentes em horários inadequados e perturbação da ordem pública.

Haverá também ações de conscientização sobre a proibição do uso de linhas com cerol e de garrafas de vidro em praias, balneários e igarapés, bem como a proteção de áreas ambientais, como o Monumento Natural do Atalaia, em Salinópolis.

A Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social da Segup, em parceria com órgãos estaduais e municipais, conduzirá ações preventivas e de conscientização contra crimes como importunação sexual, perturbação do sossego e uso de linhas com cerol.

Para quem permanecer na Região Metropolitana de Belém (RMB), o sistema de segurança também garante reforço com rondas contínuas e policiamento em pontos estratégicos, incluindo áreas com balneários, e aumento de efetivo nas Seccionais de Polícia Civil para atendimento e registro de ocorrências.

A Operação contará com a integração de servidores da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Seap, além de órgãos estaduais como Artran, Adepará, Ideflor-Bio, e também Guardas Municipais, órgãos municipais e federais de segurança e trânsito e a Capitania dos Portos.

Foto: Marcio Santiago / Ascom Segup