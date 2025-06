Sabores da Amazônia: Altamira recebe Festival Internacional do Cacau e Chocolate

Altamira é o palco do Festival Internacional do Cacau e do Chocolate, que acontece de 26 a 29 de junho. A expectativa é receber 140 mil visitantes durante os quatro dias de evento, que é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e a Prefeitura Municipal de Altamira.

O festival contará com o Chocolate Xingu, que vai oferecer uma vasta gama de produtos derivados da cacauicultura da região da Transamazônica e de outras áreas de integração do Pará. A programação é considerada uma das mais prestigiadas do país. O evento é financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Pará (Funcacau), coordenado pela Sedap.

A abertura oficial está marcada para as 19h desta quinta-feira, 26 de junho, com a presença do governador Helder Barbalho, no palco montado no Centro de Eventos Vilmar Soares, no centro de Altamira. Representantes do poder público, legislativo estadual e municipal, produtores, convidados e o público em geral são esperados.

A Sedap será representada pelo seu titular, Giovanni Queiroz, e pela equipe técnica do Programa de Desenvolvimento da Cacaicultura do Pará (Procacau).



Foto: Valéria Nascimento

Após a cerimônia de abertura, os visitantes poderão explorar os 140 estandes distribuídos no centro de convenções de Altamira, apreciando uma grande variedade de chocolates e outros derivados do cacau até o próximo domingo.

A programação inclui ainda apresentações culturais de artistas locais, exposições sobre a história do cacau no Xingu, preparo de receitas ao vivo com chefs brasileiros e internacionais, visitas sensoriais que simulam a experiência de estar em um sistema agroflorestal, lançamentos de novas marcas de chocolates, cozinhas kids, e a realização do Fórum da Cacauicultura, entre outras atrações.

O evento conta com a parceria do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e o apoio da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), do Sistema Faepa/Senar, da Secretaria da Agricultura Familiar do Pará (Seaf), da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Governo Federal.



Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará