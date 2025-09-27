sábado, setembro 27, 2025
Outlander: Blood of My Blood | Quando estreia o 10º episódio da 1ª temporada?

A série está disponível no Disney+

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

Something Borrowed“, o décimo e último episódio da primeira temporada de Outlander: Blood of My Blood, estreia na sexta-feira, dia 10 de outubro, à meia-noite, no Disney+.

A primeira temporada de Outlander: Blood of My Blood estreou no Disney+ no dia 11 de agosto e terá um episódio lançado por semana até o dia 10 de outubro.  

Tudo sobre Outlander: Blood of my Blood

Outlander: Blood of my Blood estreou no dia 11 de agosto no Brasil na plataforma Disney+. O spin-off é focado nos pais de Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe), os protagonistas da série original.

Harriet Slater e Jamie Roy, como Ellen MacKenzie e Brian Fraser, interpretam os pais do rapaz na Escócia do século XVIII, enquanto os pais de Claire na Primeira Guerra Mundial, Julia Moriston e Henry Beauchamp, são interpretados por Hermione Corfield e Jeremy Irvine.

Leia a sinopse da série: “Dos campos de batalha devastados pela guerra da Primeira Guerra Mundial às vastas Terras Altas da Escócia do século XVIII, Outlander: Blood of My Blood promete duas novas histórias de amor cheias de lealdade, paixão e desejo, enquanto os jovens casais desafiam as forças que buscam separá-los.”

Embora Outlander: Blood of My Blood apresente aos fãs os pais de Jamie e Claire, outros nomes conhecidos também aparecerão na prequela para nos dar uma visão mais aprofundada de suas histórias. Rory Alexander interpretará uma versão mais jovem de Murtagh Fitzgibbons Fraser, interpretado por Duncan LaCroix, e Sam Retford interpretará o jovem Dougal MacKenzie. Outros personagens notáveis ​​da série original que aparecerão em Blood of My Blood incluem Colum MacKenzie (Séamus McLean Ross) e Ned Gowan (Conor MacNeil).

