Pacificador | Quando estreia o 7º episódio da 2ª temporada?

A série está disponível na HBO Max

Júlia Henn

“Like a Keith in the Night“, o sétimo episódio da segunda temporada de Pacificador, estreia na quinta-feira, dia 2 de outubro, às 22h, na HBO Max.

A segunda temporada de Pacificador estreou na HBO Max no dia 21 de agosto e terá um episódio lançado por semana até o dia 9 de outubro.

Tudo sobre Pacificador

A nova temporada acompanha Christopher Smith (John Cena), o Pacificador, enquanto ele tenta reconciliar seu passado com um novo senso de propósito. Além disso, a temporada mostra o anti-herói enfrentando novos criminosos em sua controversa missão de alcançar a paz a qualquer custo. Porém, o segundo da série passará a fazer parte do novo DCU, que inclui os personagens de Superman e Comando das Criaturas.

Uma das propostas da temporada é justamente explicar como a série saiu do antigo DCEU e entrou no DCU, e especificando o que é o cânone do universo, além de lidar com a questão do multiverso. Segundo o criador, roteirista e também CEO do DC Studios, James Gunn, a série também continurá pontas deixadas por Superman e será importante para pautar o futuro do DCU.

Retornam na segunda temporada os talentos Danielle Brooks (Adebayo), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Freddie Stroma (Adrian Chase/Vigilante), Steve Agee (John Economos) e Robert Patrick (Auggie Smith/Dragão Branco) retornam para a segunda temporada. Entre as novidades do elenco estão Frank Grillo (Rick Flag Sr.), David Denman, Sol Rodríguez (Sasha Bordeaux/Black Queen) e Tim Meadows (Langston Fleury).

Uma das tramas da temporada será Rick Flag Sr., que apareceu em Superman e Comando das Criaturas, perseguindo o Pacificador, responsável por matar seu filho no filme O Esquadrão Suicida, primeira aparição do personagem de John Cena.

James Gunn assina o roteiro dos oito episódios da nova temporada Pacificador e dirige três deles, incluindo a estreia da temporada. Gunn, Peter Safran e Cena são os produtores executivos. Greg Mottola, Peter Sollett e Althea Jones também dirigem episódios.

A segunda temporada de Pacificador chegou no HBO Max do dia 21 de agosto, com novos episódios estreando às 22h toda quinta-feira. A primeira temporada também está no streaming.