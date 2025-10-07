terça-feira, outubro 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

“Paisagens em Suspensão” abre a programação da CAIXA Cultural em Belém com 50 obras que refletem sobre futuro e meio ambiente

A cidade de Belém ganha, a partir desta terça-feira, 9 de outubro, um novo espaço de diálogo entre arte, história e questões contemporâneas. A inauguração da primeira unidade da CAIXA Cultural na Região Norte será marcada pela abertura da exposição “Paisagens em Suspensão”, que reúne 50 obras de importantes nomes das artes plásticas brasileiras.

A mostra propõe uma travessia crítica sobre as paisagens brasileiras naturais, humanas, simbólicas e políticas em um momento de crise ambiental, social e civilizatória. O projeto destaca que “o amanhã depende do que fazemos hoje”, convidando o público a refletir sobre a relação entre sociedade, território e meio ambiente, especialmente às vésperas da COP30, que será realizada na Amazônia.

Entre os artistas presentes estão Emmanuel Nassar, Frans Krajcberg, Maria Martins, Farnese de Andrade, Xadalu Tupã Jekupé, Djanira, Adriana Varejão, Ricardo Ribenboim, Siron Franco, Heitor dos Prazeres, Daniel Senise, Portinari, Anna Bella Geiger e Eliseu Visconti, cujas obras foram selecionadas a partir dos acervos do Museu Nacional de Belas Artes e dos Museus Castro Maya, ambos vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

Com curadoria de Daniela Matera Lins e Daniel Barretto, as pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e instalações dialogam entre si, explorando temas como devastação dos territórios, memória da terra, colapso climático, expropriação dos corpos e a potência de futuros ancestrais. A exposição sugere um estado de “suspensão”, entre o que ainda resiste e o que ameaça desaparecer, e faz da arte um espaço para imaginar formas mais conscientes e generosas de habitar o mundo.

Programação especial

No dia da abertura, 9 de outubro, haverá bate-papo com os curadores, Daniela Matera e Daniel Barretto, seguido de visita guiada, em dois horários: 11h e 17h.

A exposição fica em cartaz até 18 de janeiro de 2026, podendo ser visitada de terça a domingo, das 11h às 22h, na CAIXA Cultural Belém, localizada na Av. Mal. Hermes, s/n, Armazém 6, Umarizal, Belém (PA). A entrada é gratuita.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento acontece de 8 a 10 de outubro
Próximo artigo
Novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci será entregue nesta quarta-feira 8 e reforça conexão com Cotijuba

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,255FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315