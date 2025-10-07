Novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci será entregue nesta quarta-feira 8 e reforça conexão com Cotijuba

A comunidade de Icoaraci aguarda ansiosa pelo novo Terminal Hidroviário Turístico, que deve ser entregue em outubro de 2025 como parte das obras de legado de Belém para a COP30. Localizado na Rua Siqueira Mendes, próximo ao trapiche atual, o terminal promete transformar a mobilidade e o turismo no distrito e nas ilhas vizinhas, especialmente em Cotijuba.

A estrutura ocupará uma área de 650 m², contando com salões de embarque e desembarque, circulação, guichês para venda de passagens, banheiros, lojas, restaurantes e espaços de exposição. A parte voltada às operações navais terá 350 m², com passarela coberta, cinco flutuantes para atracação, rampa metálica articulada coberta e píer, além de um deck para facilitar o acesso dos usuários.

Mais de 30 operários já trabalham na obra, que está dividida entre frentes civil e naval. A etapa estrutural está completa em cerca de 22%, enquanto os componentes navais (como os flutuantes e rampas) seguem em processo de produção, com execução de pouco mais de 11%.

Quando estiver em operação, o novo terminal beneficiará diretamente os moradores de Cotijuba, estimados em mais de 10 mil pessoas, que dependem do transporte fluvial para se deslocar até Icoaraci. Também será usado por aproximadamente 27 mil passageiros que fazem esse trajeto para trabalho, lazer ou turismo, melhorando conforto, acessibilidade e segurança.

O investimento chega a cerca de R$ 7,9 milhões. A obra deve ajudar a desafogar o transporte em dias de grande movimento e durante eventos, além de dar suporte turístico, uma vez que embarcações maiores, cruzeiros e barcos-hotéis poderão usar o terminal como ponto de atracação.

Imagem: Divulgação