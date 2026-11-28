Com gol do paraguaio Sosa, Palestra pede bis no palco do tricampeonato sobre o Flamengo, leva o Brasil ao topo do ranking de títulos por país e garante vaga na Copa Intercontinental e na Copa de Clubes de 2029

O Palmeiras é tetracampeão da Libertadores (1999, 2020, 2021 e 2026) porque Abel Ferreira é tri. O óbvio também merece ser dito. Não é exagero afirmar que o maior craque do elenco mais valioso da América do Sul é o treinador. Jogadores vêm e vão, mas o Palestra segue protagonista graças ao português. Em quatro decisões continentais, Abel conquistou três troféus, sempre em partidas apertadas. Em 2020, Breno Lopes saiu do banco para garantir o primeiro título desde 1999. No ano seguinte, Deyverson decidiu contra o Flamengo, na prorrogação. Neste sábado, 28, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o técnico preferiu Ramón Sosa a Vitor Roque e foi recompensado ao ver o paraguaio marcar o gol da vitória por 1 x 0.

O detalhe é que o Palmeiras praticamente não havia jogado nos 45 minutos iniciais da decisão. Na volta do intervalo, Abel não titubeou: sacou o ala-esquerdo Piquerez e colocou o garoto Arthur Gabriel, de 21 anos. É aí que entra, novamente, a mão do treinador. Em uma bela articulação, com a bola saindo da direita para o meio e retornando ao lado oposto, o talento formado nas categorias de base cruzou por elevação. Arias deu uma casquinha e serviu Sosa, que bateu de canhota para marcar o gol do título.

Arthur Gabriel é um dos 44 jovens lançados por Abel Ferreira. É uma característica do treinador, que também apostou em talentos como Estêvão e Endrick, por exemplo. Na final da Libertadores de 2020, contra o Santos, contava com os Três Porquinhos: Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Nos Brasileiros de 2022 e 2023, Endrick era o menino dos olhos. O trabalho vai muito além de revelar e vender jogadores — como mostram os R$ 2,1 bilhões arrecadados. Passa, também, por aproveitá-los enquanto estão à disposição.

Na véspera da final, Abel Ferreira revelou estar cansado do futebol e da América do Sul. Nos últimos seis anos, o trabalho no continente tem levado o português à exaustão. A culpa é da própria competência. Antes pouco conhecido do público brasileiro, o treinador celebra um marco pessoal: tornou-se o segundo técnico a conquistar três vezes o torneio mais importante do continente. O primeiro foi Osvaldo Zubeldía, justamente no comando do Estudiantes, entre 1968 e 1970. Se cumprir o contrato com o Alviverde até dezembro de 2027, terá a possibilidade de se igualar ao recordista geral, Carlos Bianchi, com quatro títulos.

O Palmeiras chegou ao tetracampeonato 27 anos depois da primeira taça, conquistada em 1999. É o quarto clube a alcançar a marca no menor intervalo de tempo. No ranking histórico, o Palestra fica atrás apenas dos argentinos Independiente, que levou nove anos para conquistar quatro títulos, entre 1964 e 1973, e Boca Juniors, com 24 anos, entre 1977 e 2001, além do uruguaio Peñarol, que precisou de 22 anos, entre 1960 e 1982.

O primeiro compromisso alviverde no torneio no Catar será em 9 de dezembro, contra os mexicanos do Toluca. Se vencer, terá pela frente os sul-africanos do Mamelodi Sundowns quatro dias depois. Há também a possibilidade de uma final contra o bicampeão da Champions League, Paris Saint-Germain, em 19 de dezembro.

Abel Ferreira também ampliou o recorde de técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, com 12 taças. Há a possibilidade de conquistar a 13ª em Brasília, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, no Mané Garrincha, em 6 de dezembro.

Há uma curiosidade envolvendo finais únicas e os dois principais times do Brasil na atualidade. Repetir o estádio parece significar repetir a dose. No ano passado, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, seis anos depois de conquistar o segundo título da competição, em Lima. O Palmeiras pediu bis em Montevidéu.

O Palmeiras também se vingou da perda do título de 1968 para o Estudaintes, justamente no Estádio Centenário. O alviverde encerra a Libertadores 2026 com sete vitórias, três empates e três derrotas, com 18 gols marcados e 11 sofridos. Na fase de grupos, classificou-se em segundo no grupo com Junio Barranquilla, Sporting Cristal e Cerro Porteño. No mata-mata, passou novamente pelo Cerro, pela LDU e pelo Fluminense até chegar no Estudiantes.

Com o título, o Palmeiras brindou o Brasil com o 26º caneco da Libertadores e colocou o país no topo do ranking histórico de conquistas, com oito seguidas. A Argentina, agora com 25 taças, vive um jejum desde o título do River Plate, em 2018. Até aquela temporada, os hermanos lideravam a disputa com 25 troféus, contra 18 dos brasileiros.

Principal responsável por convencer o técnico Abel Ferreira a ficar até 2027, a presidente Leila Pereira se torna a primeira mulher no cargo a conquistar o título da versão masculina do torneio. Também virou a primeira a combinar os troféus mais importantes da América do Sul com equipes femininas e de homens. Em 2022, foi a mente por trás do projeto campeão das Palestrinas contra o Boca Juniors.

Ficha técnica

Palmeiras 1 x 0 Estudiantes

Final da Libertadores 2026 (jogo único)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Escalações

Palmeiras — Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur Gabriel); Flaco López (Vitor Roque) e Jhon Arias (Andreas Pereira) e Sosa (Maurício). Técnico: Abel Ferreira

Gol: Ramón Sosa, aos 7 minutos do 2ºT

Cartões amarelos: Carlos Miguel, Giay, Flaco López, Alexander Barboza e Abel Ferreira

Estudiantes — Muslera. Núñez, Pírez (Tomás Palacios) e Rojo; Mancuso (Eric Meza), Piovi, Castro (Fabrício Perez) e Benedetti (Edwuin Cetré)i; Palacios, Carillo e Tobio Burgos (Joaquín Correa). Técnico: Alexander Medina

Cartões amarelos: Pírez, Rojo, Eric Meza e Tomás Palacios

Fonte e imagem: Jornal Correio Braziliense