segunda-feira, setembro 8, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o “influencer de Deus”, santo da juventude

VATICAN (Vatican City State (Holy See)), 07/09/2025.- The portrait of Carlo Acutis in St. Peter's Square for the canonization of Carlo Acutis and Piergiorgio Frassati, at the Vatican, 07 September 2025. Carlo Acutis, an Italian teenager who died in 2006, will be canonized by Pope Leo XIV in a ceremony at the Vatican, becoming the first millennial saint. (Papa) EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

O papa Leão XIV canonizou ontem, domingo, 07, Carlo Acutis, também conhecido como “influencer de Deus” por ter dedicado grande parte de sua curta vida a divulgar a fé católica na internet. Acutis é o primeiro santo da geração “millennial”, em referência às pessoas nascidas no fim do século 20.

Durante a celebração na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa também canonizou outro jovem, o estudante italiano Pier Giorgio Frassati (1901-1925), um apaixonado pelo alpinismo, conhecido por seu compromisso social e espiritual.

A canonização de Acutis, que morreu aos 15 anos de leucemia, em 2006, deveria ter ocorrido em 27 de abril, mas precisou ser adiada em razão da morte do papa Francisco. A Praça de São Pedro foi tomada pelos fiéis, sobretudo os mais jovens.

Foi o papa Francisco, inclusive, quem fervorosamente desejou que o caso de Acutis fosse adiante, convencido de que a Igreja precisava de alguém para atrair jovens católicos à fé. A cerimônia teve início com a leitura da biografia de Frassati e de Acutis, seguida pela Ladainha dos Santos.

Na sequência, o papa Leão XIV fez a leitura da oficialização da canonização dos jovens, recebida com palmas pelo público. A família de Acutis esteve na Praça de São Pedro durante a solenidade. Mãe, pai e irmãos gêmeos prestigiaram o momento, uma raridade durante canonizações.

FÉ PELA INTERNET

Nos últimos anos, Acutis alcançou a fama entre muitos jovens católicos, aumentando o número de seguidores da Igreja Católica. Grande parte dessa popularidade se deve a uma campanha conjunta do Vaticano para dar à próxima geração de fiéis um modelo moderno e identificável: um garoto comum que usou seus talentos tecnológicos para difundir a fé.

Nos anos desde sua morte, milhões de jovens católicos têm se reunido em Assis, na Itália, onde, através de um túmulo com paredes de vidro, podem ver o jovem Acutis vestido com jeans, tênis Nike e um moletom, com as mãos entrelaçadas em torno de um rosário. Aqueles que não podem ir a Assis conseguem assistir ao vaivém por meio de uma webcam apontada para o seu túmulo, um nível de acessibilidade à internet que nem mesmo os papas enterrados na Basílica de São Pedro têm.

Acutis nasceu em Londres, em 1991, cresceu em Milão e demonstrou desde cedo seu fervor religioso. Ele foi beatificado em 2020 e o Vaticano atribui dois milagres a Acutis que o qualificaram para ser canonizado: a cura de uma criança brasileira com rara má-formação do pâncreas e a cura de uma estudante costa-riquenha ferida em um acidente.

O milagre que abriu caminho para a canonização aconteceu na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Aos 6 anos, Matheus Lins Vianna, hoje com 15, foi diagnosticado com pâncreas anular, uma anomalia congênita grave no pâncreas, que poderia levar à morte por obstrução intestinal. Segundo a Igreja Católica, após intensas orações da família, o menino tocou uma relíquia de Acutis e foi curado de forma inexplicável. Exames médicos posteriores atestaram a cura e, em 2020, o milagre foi aprovado.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News com agências noticiosas

