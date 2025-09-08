segunda-feira, setembro 8, 2025
Vídeo: veja imagens raras de Carlo Acutis, o ‘influencer de Deus’ que se tornou o primeiro santo millennial

Vítima de leucemia, o jovem, conhecido como ‘o primeiro beato de calça jeans e tênis’, morreu em 2006, aos 15 anos. A ele é atribuído um milagre em Campo Grande, no Brasil.

Conhecido como o “influenciador de Deus”, o adolescente italiano Carlo Acutis se tornar o primeiro santo católico da geração Millennial. A canonização, foi a primeira presidida pelo novo pontífice, Leão XIV, que ocorreu no último dia 7 de setembro em uma cerimônia no Vaticano.

Mas, afinal, quem é esse jovem que inspirou a Igreja?

A vida e a jornada de fé
Nascido em Londres e criado na Itália, Carlo Acutis se destacou por sua profunda fé e habilidade com a tecnologia. Ele era um verdadeiro “ciberevangelista”, usando a internet e a programação para criar sites sobre milagres e aparições marianas.

Apesar de não ter estudos formais e m computação, sua aptidão o tornou um “padroeiro da internet” e uma figura inspiradora para a Jornada Mundial da Juventude.

Acutis faleceu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante. Com total confiança, ele entregou sua vida a Deus, afirmando que oferecia seu sofrimento pelo papa e pela Igreja.

O caminho para a santidade
O processo de canonização de Acutis ganhou força com o reconhecimento de dois milagres atribuídos a ele.

O primeiro milagre, que o levou à beatificação em 2020, ocorreu no Brasil. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma criança com uma doença rara congênita se curou de forma inexplicável após tocar as roupas do jovem expostas em uma igreja local. Esse evento o tornou conhecido como “o primeiro beato de calça jeans e tênis”.

Em maio deste ano, o Papa Francisco reconheceu um segundo milagre, o que abriu as portas para sua canonização. Para a Igreja Católica, um milagre é uma cura clinicamente inexplicável, realizada por Deus por meio da intercessão de um santo.

