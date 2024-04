Pará apresenta ‘Turismo Sustentável e Inclusivo’ no Fórum Internacional com países do BRICS

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), participa até este sábado (27) do Fórum Internacional IMBRICS+ Turismo, em Maceió (AL). Com ênfase na cooperação para o desenvolvimento econômico de um turismo sustentável, o evento global reúne representantes empresariais, investidores e autoridades do poder público dos países membros do BRICS e de mais dez outras nações convidadas.

O BRICS é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul -e posteriormente por Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã – com o maior crescimento nos últimos anos.

Na quinta-feira, 25, primeiro dia do evento, o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, proferiu palestra sobre “Turismo Sustentável e Inclusivo: uma visão integrada para os países BRICS”, apresentando como o Pará e empresas BRICS podem trabalhar juntas para o desenvolvimento sustentável, com mitigação dos impactos ambientais, promoção da inclusão social e respeito às culturas locais.

BIODIVERSIDADE

“A palestra abordou as estratégias do governo do Estado de implementação de ações conjuntas de promoção do turismo sustentável e inclusivo, para gerar renda, preservar a biodiversidade, promover o entendimento cultural e fortalecer as economias locais, ao mesmo tempo em que se protege e conserva os recursos naturais para as gerações futuras, entre elas bioeconomia, mercado de carbono, além de restauro e concessões de áreas degradadas”, frisou Eduardo Costa.

A agenda prioritária do turismo para a COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), que ocorrerá em Belém, em 2025, também foi um dos temas abordados. “Destacamos o acordo entre o Governo e a Airbnb, a plataforma TrustYou, o Capacita COP 30, além de investimentos para a infraestrutura da capital Belém”, destacou o secretário.

PROGRAMAÇÃO

Na programação também já foram debatidos vários temas, como “Paradiplomacia, Fortalecendo o Desenvolvimento do Turismo entre os Países BRICS+ e Explorando as Oportunidades de Cooperação e Intercâmbio entre as Cidades e Regiões dos BRICS+”, proferido por Irajá Abreu, senador e presidente da Frente Parlamentar dos BRICS no Congresso Nacional.

Ontem, 26, os painéis tiveram a participação do Ministério de Relações Exteriores da República dos Camarões, Bekon Nkoudo Hugues, e da embaixadora do Timor Leste no Brasil, Maria Ângela Guterres Viegas.

O tema “Financiamento Estratégico nos BRICS: Impulsionando Negócios e Projetos” foi abordado por Anderson Colatto, do Centro de Investimento Comércio e Industria Brasil-Arábia, e Bruno Pastrana Rabelo, presidente do Conselho Banco de Microcrédito Impacto Social e diretor de Patrimônio do Instituto Oscar Niemeyer.

O painel “Turismo Temático como Estratégia Integrada para o Desenvolvimento Sustentável nos Países BRICS” será abordado por Andrey Prokin – diplomata, Karina Larruina Salcedo, secretária do Ministério do Turismo do Uruguai, e Nhanack Tonye David, prefeito de Biyouha, na República dos Camarões.

Imagem: Agência Pará de Notícias