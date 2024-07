Otaviano Costa faz cirurgia para corrigir aneurisma de aorta

Nesta segunda-feira (22), o apresentador Otaviano Costa, 51 anos, revelou que precisou passar por um procedimento cirúrgico no dia 10 de julho no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com aneurisma da aorta ascendente torácica.

De acordo com relato de Costa em um vídeo publicado em suas redes sociais, a doença estava em um nível “perigoso” e poderia trazer danos irreversíveis ou até mesmo ser fatal se a cirurgia não fosse realizada.

– Há mais ou menos 30 dias, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui…[ele aponta para um local abaixo da costa esquerda]. Como eu não tinha como fugir para São Paulo para fazer o meu check-up rotineiro há mais ou menos dois anos, e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o doutor cardiologista Antônio Masetto, no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flavinha – disse Costa, no começo do vídeo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo Instagram Otaviano Costa