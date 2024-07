Assessor de Lula diz que declarações de Maduro sobre eleições venezuelanas não foram ofensivas

O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, reafirmou nesta quinta-feira (25/07/2024) sua intenção de manter a viagem à Venezuela para acompanhar as eleições presidenciais. Mesmo com as críticas do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, Amorim considera importante estar presente.

Segundo Amorim, as críticas de Maduro não foram “ofensivas” e se referem a questões “específicas”. O pleito na Venezuela ocorrerá no próximo domingo (28/07/2024), e o assessor está determinado a contribuir para a promoção de uma eleição justa e transparente.

Amorim segue para a Venezuela

Celso Amorim enfatizou que sua visita visa garantir um processo eleitoral correto e limpo. Ele ressaltou que seu intuito é observar e assegurar que quem vencer a eleição possa tomar posse de forma tranquila. “Em princípio, não desmarquei [a viagem]. Tudo é conversável, as coisas evoluem, mas estou programado para ir. E foi dito explicitamente que eu seria bem-vindo”, declarou Amorim ao g1.

Diante das declarações de Maduro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desistiu de enviar observadores para acompanhar as eleições na Venezuela. No entanto, Amorim acredita que as falas de Maduro não foram destinadas a criar conflitos e que não devem ser usadas para agravar a situação.

O Sistema Eleitoral Brasileiro sob críticas

As críticas de Nicolás Maduro ao sistema eleitoral brasileiro geraram polêmica e respostas variadas dentro do Brasil. A decisão do TSE de não enviar observadores foi uma reação direta às declarações do presidente venezuelano. Contudo, Amorim defendeu a importância de manter relações diplomáticas e o diálogo aberto.

Para o assessor especial, as críticas “não foram ofensivas conosco, que foram alusões”. Amorim acredita que esse não é o momento de piorar as relações entre os dois países e aposta no diálogo e na diplomacia para solucionar divergências.

Por que Celso Amorim vai à Venezuela?

A decisão de Celso Amorim de ir à Venezuela tem como objetivo principal contribuir para um processo eleitoral legítimo e transparente. Mas por que essa visita é tão essencial?

Promoção da Democracia : A presença de observadores internacionais é um sinal de compromisso com a democracia e os direitos eleitorais.

: A presença de observadores internacionais é um sinal de compromisso com a democracia e os direitos eleitorais. Fortalecimento das Relações : Manter um diálogo aberto e fortalecer as relações diplomáticas são fundamentais para a estabilidade regional.

: Manter um diálogo aberto e fortalecer as relações diplomáticas são fundamentais para a estabilidade regional. Transparência: A observação internacional pode ajudar a garantir que o processo eleitoral seja justo e que quaisquer irregularidades sejam rapidamente identificadas e corrigidas.

Reações internacionais

As reações à decisão de Celso Amorim e ao contexto eleitoral na Venezuela têm sido variadas. A comunidade internacional está dividida entre aqueles que apoiam a observação externa das eleições e aqueles que criticam a postura de Nicolás Maduro.

Pesquisas indicam que figuras políticas ao redor do mundo, incluindo líderes dos Estados Unidos, estão atentos ao desenrolar das eleições venezuelanas. Recentemente, uma pesquisa apontou que Donald Trump está 7 pontos à frente de Kamala Harris nos EUA, refletindo a crescente polarização política em nível global.

O que esperar das Eleições na Venezuela?

As eleições presidenciais na Venezuela estão sendo observadas com atenção por diversos países. Existem muitas incertezas quanto ao resultado e à reação tanto interna quanto internacional. A decisão de Maduro de fechar as fronteiras e a proibição de jornalistas de entrarem no país para cobrir o evento são pontos de preocupação.

Aos olhos de Celso Amorim, a presença de observadores internacionais pode desempenhar um papel crucial para garantir a legitimidade das eleições. Resta saber quais serão os desdobramentos após o pleito, especialmente considerando o histórico conturbado de eleições na Venezuela.

Independente das críticas e das tensões, a missão de Celso Amorim na Venezuela será um testemunho da busca por transparência e democracia na região, em um momento crucial para o futuro do país.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Twitter/Maduro.