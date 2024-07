Príncipe Harry revela opinião da rainha Elizabeth II sobre sua decisão de se afastar da monarquia

O Príncipe Harry, uma das figuras mais em evidência da Família Real britânica, fez novas revelações sobre sua relação com a Rainha Elizabeth II. Em uma entrevista ao documentário “Tabloids on Trial”, da emissora ITV, Harry compartilhou detalhes sobre o apoio que recebeu de sua avó quando decidiu se afastar de suas obrigações reais em 2020 e enfrentar os tabloides britânicos em batalhas judiciais.

Desde sua mudança para os Estados Unidos com Meghan Markle e seus filhos, Harry relata ter mantido uma conexão importante com a Rainha Elizabeth II. Ele revelou que diversas conversas que tiveram antes do falecimento da monarca foram fundamentais para o seu apoio psicológico e moral. “Ela apoiava muito tudo isso, ela sabia o quanto isso importa para mim. Não tenho dúvidas de que ela está lá em cima e vai ver isso até o final”, disse Harry.

Príncipe Harry e o apoio da Rainha Elizabeth II

Harry explicou que a decisão de se afastar das obrigações reais e se mudar para os Estados Unidos não foi tomada de forma impulsiva. Segundo ele, a Rainha Elizabeth II mostrou-se compreensiva e solidária, mesmo diante das controvérsias e pressões que essa escolha gerava. “Nós tivemos diversas conversas antes dela falecer. Ela sempre me deu suporte, especialmente nas minhas batalhas judiciais contra os tabloides britânicos”, afirmou Harry.

Qual foi o impacto dessa decisão na Família Real?

Embora tenha recebido o apoio da avó, Harry admitiu que suas ações causaram tensões dentro da família. Ele esperava que seu pai, Charles, e seu irmão, William, se unissem a ele na luta contra os tabloides por invasões de privacidade e perseguição. No entanto, isso não aconteceu. Charles, William e outros membros da família preferiram não comentar os processos movidos por Harry contra as publicações.

As batalhas jurídicas com “The Mail” e “The Sun”

Atualmente, Harry enfrenta dois processos civis significativos contra os grupos de mídia dos jornais “The Mail” e “The Sun”. Ele acredita que esses casos são cruciais para demonstrar ao público a gravidade das invasões de privacidade que ele e sua família têm enfrentado. “Acredito que tudo o que aconteceu mostrou ao povo qual é a importância desse assunto. Para mim, a missão continua, mas causou uma espécie de racha”, completou Harry.

Harry e Meghan têm se concentrado em alcançar uma vida mais pacífica nos Estados Unidos, longe da constante vigilância dos tabloides britânicos. O príncipe tem buscado construir uma narrativa de resistência e de proteção não apenas para sua família, mas para todas as pessoas que sofrem com a mídia sensacionalista.

Apesar das dificuldades, Harry se mantém firme em sua posição de que a luta contra os abusos da mídia é essencial. Ele continua a inspirar muitos com sua coragem e determinação em defender o que acredita ser correto.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução