Reforço de segurança durante as férias de julho em Outeiro e Icoaraci segue o dia até 31

A segurança das praias do distrito de Outeiro, nesta temporada do verão, recebem atenção redobrada do município por meio da Guarda Municipal de Belém. A equipe do Grupamento de Ações Táticas com Cães (Atac), tem realizado diariamente patrulhamento, com o auxílio dos cães, abordagens preventivas e ostensivas, balizamento no embarque de saída dos ônibus e apoio nas ações da Prefeitura de Belém e do Juizado da Infância e Juventude.

De acordo com a subcoordenadora do Canil, inspetora Simone Modesto, o serviço é intensificado durante todo o mês de julho, principalmente nos finais de semana. “No período da manhã e da tarde realizamos as rondas na faixa de areia. Pela parte da noite seguimos para o apoio na saída dos ônibus de Outeiro para Belém e também na fiscalização nos bares e casa de shows, com o Juizado”, explicou a inspetora.

Segundo a inspetora, ainda é atribuição da GMB, atuar na fiscalização do cumprimento de condutas proibidas na faixa de areia pela legislação municipal, como usar linhas cortantes na hora de empinar pipas, poluição sonora, importunação sexual, entre outros.

AÇÃO INFANTIL

Ações voltada ao público infantil é outra atividade que a Guarda vem desenvolvendo durante as férias escolares. Nesta quinta-feira, 25, a programação “Bora Colorir com GMB” foi realizada na praia Grande. Mais de 10 crianças participaram da ação.

Alice Silva, 7 anos, participou da programação e escolheu dois desenhos para pintar. “Gostei de pintar os desenhos da Guarda Municipal e de fazer carinho no cachorro”, disse Alice.

ICOARACI

Icoaraci é outra localidade praiana de Belém com a segurança reforçada. O distrito conta com uma inspetoria da área e ganhou reforço, durante o período, com os guardas municipais do Grupamento de Ações Táticas (GAT). As ações de segurança são de caráter preventivo e ostensivo no trapiche, em toda a extensão da orla até as praias e os bairros.

OPERAÇÃO VERÃO

A Guarda Municipal reúne várias ações de segurança voltadas para segurança dos munícipes e turistas, na capital e nos distritos. O reforço nessas localidades segue até o dia 31 de julho.

Imagens: Agência Belém