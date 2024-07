Fundação Cultural do Pará inscreve para estande na Feira Pan-Amazonica do Livro

Começam amanhã quinta-feira, 25, e seguem até o dia 4 de agosto, as inscrições para ocupação do estande da Fundação Cultural do Pará (FCP) durante a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro. Interessados devem preencher formulário eletrônico.

A Fundação Cultural do Pará disponibiliza seu estande, com medida de 48m², para abrigar atividades de lançamentos de livros, sessões de autógrafos e bate-papos, nos horários de 10:30h, 14h, 16h e 19h, no período de 17 a 25 de agosto de 2024.

No caso de haver dia e horário escolhido por mais de um profissional, a definição dos participantes interessados será feita a partir de sorteio, realizado pela equipe técnica da FCP responsável pelo estande.

SUPORTE

A Fundação Cultural do Pará oferecerá suporte de espaço físico, mobiliário, TV, microfones, sistema de som e outras necessidades alinhadas à atividade a ser realizada, estando a estrutura do estande e a equipe técnica disponíveis para a programação, com exceção feita aos procedimentos de comercialização de produtos, o que ficará sob a responsabilidade exclusiva do proponente ou de pessoa por ele indicada.

Não será possível fazer a guarda de materiais fora do horário reservado ao proponente.

Outras informações poderão ser obtidas pelo fone 3284 9087 ou pelo email: cped2021dli@gmail.com.

Serviço:

INSCRIÇÕES PARA O ESTANDE DA FCP NA 27ª FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO

● Período do evento: 17 a 24/08/24, no Hangar, em Belém.

● Propostas de Lançamentos, Sessões de autógrafos e Bate-papos.

● Inscrições até 04/08/24

Mais informações ligue 3284 9087.

Imagem: Agência Pará de Notícias