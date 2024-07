Cassazum encerra veraneio com festejo de aniversário do clube, no próximo domingo

A Diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, encerra o período de veraneio no próximo domingo, 28, com uma programação festiva muito atraente que envolverá também as comemorações de aniversário do clube militar presidido pela suboficial da Aeronáutica, Heloisa Helena. Duas bandas musicais foram contratadas para incrementar os associados e convidados com diversos ritmos durante o transcorrer dos festejos.

A primeira banda a subir ao palco do salão do 14 Bis, a partir das 13 horas, será a banda Halley, enquanto às 17 horas, os integrantes da banda Pop Show encerrarão a programação de aniversário e de veraneio.

A exemplo dos eventos anteriores, todas providências foram adotadas pela agremiação militar objetivando novamente o sucesso do evento. Todos associados em dias com suas obrigações financeiras terão acesso livre em todos setores do clube.

A diretoria trabalhou bastante para essa programação festiva que marcará o encerramento do período das férias e também vamos comemorar com entusiasmo mais um ano de aniversário do Cassazum e com isso esperamos contar com um extraordinário número de associados para participar da nossa programação que será muita animada, disse Heloísa Helena, entusiasmada.

DIA DOS PAIS

A diretoria do Cassazum já está de conclusão com respeito à programação em comemoração ao “Dia do Papai”, prevista para o dia 11 de Agosto. Na oportunidade, os dirigentes do clube irão homenagear o “Pai do Ano do Cassazum”, inclusive, o critério da escolha por parte da diretoria está sendo muito rigoroso, evitando que não haja nenhum aborrecimento dos associados sobre a escolha. “Essa programação em festejo ao “Dia do Papai” será também Top, haja vista estarmos tomando todas providências com muita cautela para chegarmos ao sucesso do evento”, conclui Heloísa Helena.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar