Pará Clube abre a Copa Tijuca Mista

O Departamento de Esportes do Pará Clube confirmou para amanhã à noite, a abertura da Copa Tijuca Mista de Futebol, que contará com a participação de cinco clubes: Grêmio, PC Cametá, Só Resenha, Chelsea e Corinthians. Os confrontos de amanhã serão esses: 20h, atuarão, Grêmio x Chelsea e às 21h, Só Resenha x Corinthians.

O time PC Cametá estará de folga e joga no domingo. O campeão do Torneio Início será conhecido no domingo pela manhã, quando os associados e convidados deverão comparecer em grande número para assistirem e incentivarem seus atletas preferidos das equipes disputantes. O presidente Villar Júnior, com assessoramento dos diretores Mirael Moraes, Edvaldo, Aloisio, Marcelo Campos (Diretor de Esportes) Allan Nascimento, Dedé e Philippe estarão prestigiando abertura e o encerramento da Copa Tijuca, entregando as premiações aos vencedores.

SHOW MUSICAL

O cantor pagodeiro será atração de domingo para os associados e convidados cuja programação festiva começará a partir das 15 horas, estendendo-se até às 21 horas, confirme, declarações do presidente e advogado Villar Júnior.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação

