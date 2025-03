Pará ganha o primeiro hospital público do Norte com atendimento exclusivo para mulheres

No Dia Internacional da Mulher, celebrado anteontem, sábado, 08, o Governo do Estado entregou o novo Hospital da Mulher do Pará, primeiro hospital público com atendimento exclusivo para mulheres. O feito histórico marca mais um passo significativo no atendimento em saúde especializado para a população feminina. A nova unidade hospitalar, entregue pelo governador Helder Barbalho, oferece 11 pavimentos, com 120 leitos, sendo 100 para internação e 20 exclusivos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“No dia Internacional da mulher viemos entregar o mais importante equipamento público de saúde da história desse Estado, voltado exclusivamente à saúde das mulheres paraenses. Equipamento este totalmente estruturado para oferecer 40 tipos de serviço e procedimentos em saúde. Investimos mais de R$ 155 milhões do governo do Pará, que permite que nós possamos dar um salto de qualidade e de garantia às mulheres do nosso estado. Um governo comprometido com políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida das mulheres do Pará e esse equipamento chega para garantir e assegurar que a saúde pública do estado, particularmente as especialidades voltadas a saúde da mulher, possam melhorar”, disse o chefe do executivo paraense, Helder Barbalho.

A entrega contou, também, com a presença da vice-governadora Hana Ghassan, que ponderou sobre mais essa grande conquista do governo estadual.

“Hoje, no Dia Internacional da Mulher, nada poderia ser mais efetivo para nós mulheres do que a entrega desse hospital. Nós temos aqui o serviço completo, atendimento de urgência e emergência, diagnóstico para nossas mulheres atuarem de forma preventiva no cuidado à saúde. Também temos centro cirúrgico para atendimento daquela que precisa efetivamente de um processo de tratamento. Temos ressonância magnética, mamografia, ultrassonografia, teste ergométrico. Portanto, só para citar os principais equipamentos que nós temos aqui, que como eu disse, são de última geração. Esse é um dos hospitais mais modernos do Brasil, feito exclusivamente para cuidar das nossas mulheres”, reforçou a vice-governadora.

O HOSPITAL

Atendendo mais de 20 especialidades, entre ginecologia, mastologia, cirurgia geral, o Hospital da Mulher do Pará foi construído em uma estrutura moderna e tecnológica e oferecerá aproximadamente 40 procedimentos entre exames e cirurgias.

“Sabemos da importância que o atendimento especializado tem para a população feminina. A entrega do Hospital da Mulher do Pará é uma das mais importantes concretizações do governo. Somos a primeira unidade pública do Estado a oferecer serviços exclusivos às nossas mulheres”, ponderou Ivete Vaz, secretária de Estado de Saúde Pública.

A enfermeira Camila Rosewaka, colaboradora do hospital, ressaltou a importância dos atendimentos que serão oferecidos para as mulheres. “Estamos vivendo um momento histórico para o Pará. No centro cirúrgico, realizamos procedimentos de pequeno, médio e grande porte, todos especializados no atendimento à saúde da mulher. Entre os serviços oferecidos, teremos, cirurgia geral e ginecológica. Ter um hospital com serviços centralizados faz toda a diferença no tratamento do paciente”, explicou.

EXPECTATIVA

Moradora do entorno, Maria Fernandes fez questão de comparecer ao ato de entrega. “Um hospital público desse porte, voltado especificamente para as mulheres, é muito importante. Enfrentamos tantas dificuldades e desafios, e cada vez mais, precisamos de serviços públicos que nos atendam. Esse hospital vai ser essencial para nós, porque tudo estará centralizado, facilitando o acesso”, disse.

A professora Lilian Caldas, presente na cerimônia de inauguração, ressaltou a felicidade de presenciar a grande conquista. “Esse hospital é de tremenda importância porque as mulheres precisam de um determinado cuidado, em todas as idades, mas principalmente quando passam dos 40 anos e esse hospital voltado para esse cuidado das mulheres. É muito especial para gente”, disse.

Serviço:

O Hospital da Mulher do Pará está localizado na Av. Gentil Bittencourt, n° 2175. Bairro: São Brás

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias