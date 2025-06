Pará recebe 197 novas moradias rurais pelo programa Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades realiza nesta sexta-feira (13), em Belém, a assinatura dos contratos para a construção de 197 novas moradias rurais no Pará. As casas serão destinadas a cinco comunidades do município de Acará, localizado no nordeste do estado.

O ministro Jader Filho estará presente na cerimônia, marcada para as 9h, no auditório da Caixa Econômica Federal em Belém, no bairro de São Brás. As comunidades contempladas são Vila Urucuré, Baixo Acará, Boa Vista, Santa Rosa e Itacoãzinho.

Além disso, no mesmo dia, o ministro participará da entrega de cerca de mil certidões de regularização fundiária em Marituba, região metropolitana de Belém. A iniciativa faz parte do programa “Minha Terra Legal”, que conta com recursos do Governo Federal, e ocorrerá na Escola Renausto Amanajás, no bairro Dom Aristides.

Essas ações reforçam o compromisso do governo em promover habitação digna e a regularização fundiária para as populações do Pará.

Imagem: Marcelo Camará