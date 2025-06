Visconde de Souza Franco tem trânsito modificado na noite de sexta-feira (13)

Interdições parciais serão necessárias para que as obras da Nova Doca possam avançar. Essas obras fazem parte do importante legado da COP30 para a cidade.

O trânsito na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém, será alterado na noite desta sexta-feira (13), das 19h às 5h. A mudança é necessária para o avanço das obras de pavimentação asfáltica da Nova Doca, um investimento crucial que faz parte do legado da COP30, que acontecerá na capital paraense em novembro.

Para garantir a segurança de todos que passam pela área – pedestres, ciclistas e motoristas – será realizada uma interdição parcial, com o bloqueio de uma faixa, nos seguintes trechos:

– Avenida Visconde de Souza Franco, entre as Avenidas Pedro Álvares Cabral e Marechal Hermes; e

– Avenida Visconde de Souza Franco, entre a Avenida Senador Lemos e a Rua Jerônimo Pimentel.

Durante o período de bloqueio, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas.

Nova Doca – A obra já está com 82% de serviços executados, com intervenções nos oito módulos ao longo da via. O Governo do Pará já retirou os tapumes das quadras 1, 2, 3 e 4 do Parque Linear, que recebe trabalhos de acabamento, paisagismo e instalação dos equipamentos públicos. As áreas também ganharam o plantio de árvores e novo asfalto.

A Nova Doca – uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional – envolve 1,2 quilômetro de canal, com drenagem, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações.

Foto: Vinicius Pinto / Ag. Pará