Pará registra redução de quase 30% das emissões de gases poluentes nos últimos 20 anos

Pesquisas científicas são extremamente importantes para fundamentar as discussões sobre as mudanças climáticas e para embasar a tomada de decisões. É isso o que faz a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), ao lançar nota técnica, apontando a redução de quase 30% nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), nas duas últimas décadas no Pará.

Na prática, os dados da Fapespa são o diagnóstico do governo do Estado sobre as emissões e capturas de gases de efeito estufa. Publicado no dia 26 de março, é um estudo fundamental para qualificar os debates sobre mudança do clima, conservação da biodiversidade, crescimento econômico, e transição justa para uma economia de baixo carbono. Logo, os dados vão subsidiar a tomada de decisão não apenas do governo, mas também de todos os stakeholders, ou seja, do setor privado, instituições financeiras, ONGs, povos indígenas, comunidades tradicionais etc.

“É importante destacar que a redução das emissões de CO2 (principal gás de efeito estufa) se apresenta como um resultado direto de iniciativas robustas e intersetoriais como o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), lançado em 2020, que articula ações de comando e controle com incentivos econômicos, e do Plano Estadual de Bioeconomia do Pará (PlanBio), que promove o uso sustentável da biodiversidade amazônica como base de uma nova economia inclusiva e de baixo carbono”, destaca o presidente da Fapespa, Marcel Botelho.

Pesquisa tem como base ferramenta do Observatório do Clima

Para chegar aos dados sobre sustentabilidade, no Pará, a Fapespa desenvolveu seu estudo com base no Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), uma das maiores bases deste segmento no mundo, e é uma iniciativa do Observatório do Clima (rede de entidades ambientalistas da sociedade civil brasileira formada com o objetivo de discutir o problema do aquecimento global no contexto brasileiro).

O estudo da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas também aponta as atividades econômicas e os municípios que mais colaboram para emissões e capturas.

“A Amazônia brasileira desempenha papel fundamental no equilíbrio climático global, atuando como um ‘sumidouro’ de carbono capaz de capturar grandes quantidades de CO2 da atmosfera”, observa Márcio Ponte, diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural da Fapespa.

Sumidouros de carbono são lugares, atividades e processos em que a quantidade de CO2 absorvido e capturado é maior do que a emissão. O diretor da Fapespa, Márcio Ponte, assinala, no entanto, que “a destruição da floresta tem comprometido sua capacidade de sequestrar carbono e, em algumas áreas, ela já se tornou emissora líquida de GEE”.

“O Pará, por sua vasta extensão territorial e presença significativa da floresta amazônica, ocupa uma posição central, com o desafio de equilibrar crescimento econômico, justiça social e proteção ambiental. Nós lançamos a nota técnica como ferramenta de auxílio na busca por soluções que possam reduzir impactos ambientais negativos e fortalecer iniciativas de conservação”, explica Ponte.

EMISSÕES E CAPTAÇÕES DE CO2

O estudo da Fapespa analisou as emissões e captações de CO2 com base em dados que refletem a dinâmica do carbono na economia e no meio ambiente paraense, considerando setores estratégicos como o desmatamento, a agropecuária, a indústria e a geração de energia.

De acordo com a pesquisa, na linha do tempo de emissões de gases do efeito estufa, 2023 foi o ano com menor registro de emissões desde 2017. As emissões brutas paraenses, em 2023, foram de 312,3 milhões de toneladas de CO2, o que corresponde a 13,6% do total de GEE emitidos em âmbito nacional.

Quando se considera as emissões líquidas, que são a diferença entre as emissões brutas e as capturas de CO2, o ano de 2023 encerrou com 192,6 milhões de toneladas de CO2, e, menor registro desde 2017, além de queda expressiva de 60,6% em relação ao ano 2000.

Os dados indicam, ainda, uma redução significativa nas emissões brutas de CO2 emanadas do estado do Pará entre 2000 e 2023, passando de 438,7 milhões para 312,3 milhões de toneladas de CO2, uma queda de 28,8%. Essa redução foi impulsionada, sobretudo, pela diminuição de 49,8% nas emissões provenientes do uso agropecuário na floresta primária, o que sugere um avanço na preservação dessas áreas e, possivelmente, uma aplicação mais efetiva de políticas ambientais e mecanismos de monitoramento.

A redução significativa nas emissões da “formação florestal – pastagem”, que caiu 45,6% (de 376,1 para 204,7 milhões de toneladas de CO2), foi o principal fator responsável pela diminuição das emissões no Pará. Esse recuo pode refletir uma menor conversão de florestas em pastagens.

Quando observados os emissores, a pecuária se mantém como maior fonte emissora de GEE, representando 91,9% das emissões totais em 2023. Apesar disso, entre 2000 e 2023, a atividade foi a principal responsável pela redução das emissões brutas no Pará, com uma queda de 31,6% (de 419,2 para 286,9 milhões de toneladas de CO2). Essa redução pode estar associada a fatores como mudanças nas práticas de manejo, maior eficiência na produção ou até mesmo à desaceleração da conversão de novas áreas florestais em pastagens.

No entanto, os altos níveis de emissão reforçam a necessidade de políticas contínuas de mitigação, como a intensificação sustentável, o incentivo a sistemas integrados de produção e a implementação de tecnologias de baixa emissão na cadeia pecuária.

CAPTURAS

Na avaliação das capturas de CO2e, que são os quantitativos de remoção desse gás da atmosfera, o Pará vem apresentando uma grande capacidade de captura, mantendo níveis acima de 119 milhões de toneladas de CO2e retiradas da atmosfera desde 2013.

A captura aumentou 136%, passando de 71 milhões de toneladas de CO2e em 2000 para 167,5 milhões de toneladas em 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da captura da floresta primária (+148,6%) e da floresta secundária (+125,4%), evidenciando a importância dos ecossistemas florestais para a compensação das emissões.

Dentre as atividades econômicas responsáveis pelo aumento da captura de CO2 no Pará, entre 2000 e 2023, destaca-se a “vegetação nativa” como o principal fator de crescimento no sequestro de CO2 e da atmosfera, com aumento de 135,3% no período. Esse avanço consolidou a vegetação nativa como o maior sumidouro de carbono, representando 99,7% da remoção total de gás carbônico da atmosfera.

A floresta primária, ressalta a pesquisa, continua sendo o principal sistema de remoção de CO2e, captando 110,4 milhões de toneladas, 65,9% do total da substância. Já a floresta secundária responde por 31,2% da captura, reforçando o papel da regeneração florestal na absorção de carbono. Outros sistemas, como as vegetações não florestais primária (2,2%) e secundária (0,3%), além de áreas sem vegetação para uso agropecuário (0,3%), têm contribuições menores, mas ainda relevantes dentro do contexto de captura de CO2e no Pará. Outro destaque foi a floresta alagável, que também apresentou um aumento expressivo na remoção de CO2e (+101,1%), indicando que áreas úmidas e ecossistemas de várzea desempenham um papel relevante na mitigação das emissões.

Municípios com redução nas emissões de gases poluentes

A análise dos principais municípios com emissões brutas de CO2 no Pará entre 2000 e 2023 revela um cenário de redução significativa em algumas localidades. Marabá foi o destaque na redução de emissões, com queda de 60%, o que fez com que o município passasse da segunda para a sexta posição no ranking de emissores, agora respondendo por 2,7% das emissões totais do Pará. Santa Maria das Barreiras também apresentou uma queda expressiva de 44,7%, saindo da terceira para a nona posição, com 2,3% de participação estadual. Já São Félix do Xingu, apesar de ter reduzido suas emissões em 14,9%, continuou sendo o maior emissor de CO2e, com 8,1% das emissões totais.

Na captura, um dos principais destaques é o município de Altamira, que aumentou a remoção de gases em 160,4%, mantendo-se como o maior receptor de CO2e, com 15,1% de participação. Esse crescimento pode estar relacionado às iniciativas ambientais e práticas sustentáveis que aumentaram a capacidade de remoção de gases na região, destacando Altamira como um dos principais contribuintes positivos para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa no Pará.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias