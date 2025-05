Belém intensifica vacinação: saiba onde e quem pode se imunizar

Na rede municipal, todas as vacinas são gratuitas e seguem o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Belém está intensificando a campanha de vacinação na capital paraense. O principal objetivo é ampliar a cobertura vacinal e, assim, garantir a proteção da população contra diversas doenças. A prioridade é para crianças, idosos, pessoas com comorbidades e outros grupos considerados mais vulneráveis.

É importante ressaltar que todas as vacinas oferecidas pela rede municipal são gratuitas. Elas seguem rigorosamente o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

Para facilitar o acesso, os imunizantes estão disponíveis em dezenas de salas de vacinação espalhadas por toda a cidade. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, com horários que podem variar conforme cada unidade de saúde.

Para receber a vacina, é necessário apresentar:

documento com foto,

CPF

e a carteira de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) reforça a importância de manter o esquema vacinal atualizado. Essa medida é crucial, principalmente para evitar o agravamento de doenças imunopreveníveis entre os públicos mais suscetíveis.

Vacinas Disponíveis e Público-Alvo

As unidades de saúde oferecem vacinas para todas as faixas etárias, abrangendo desde recém-nascidos até idosos. Além disso, a Sesma realiza campanhas específicas ao longo do ano para atender a necessidades pontuais da população.

Entre os imunizantes disponíveis estão:

BCG, Hepatites A e B, Pentavalente, Poliomielite (VIP), Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócicas C e ACWY, Febre Amarela, Tríplice e Tetraviral, DTP, Varicela, HPV, Covid-19, Influenza e Dengue.

A vacinação contra o HPV foi ampliada, e agora abrange jovens de até 19 anos e grupos especiais com até 45 anos. Isso inclui pessoas vivendo com HIV, transplantados e usuários de PrEP.

Já a vacina contra a dengue está disponível exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

A imunização contra a gripe (Influenza) está liberada para toda a população acima de seis meses de idade, e a campanha segue até julho ou enquanto durarem os estoques.

Onde se Vacinar

A vacinação está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em pontos estratégicos, como hospitais militares, universidades, unidades fluviais e ilhas do entorno de Belém — incluindo Outeiro, Mosqueiro e Icoaraci.

Para situações de urgência, como acidentes com risco de tétano ou raiva, procure unidades específicas. São elas: a UBS do Bengui I, as UPAs da Sacramenta e de Icoaraci, e a UBS do Carananduba, em Mosqueiro.

Existem unidades de vacinação em diversos bairros, como Mangueirão, Curió, Carmelândia, Marambaia, Souza, Terra Firme, Guamá, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, entre outros.

Hospitais militares e universidades também estão participando da campanha, com horários específicos para a vacinação.

Veja alguns dos principais locais com salas de vacinação ativas e horários de atendimento:

UBS de Fátima: rua Domingos Marreiros, 1816 – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Bengui II: pass. Maciel, s/n – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Tapanã: rua São Clemente, 3300 – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Satélite: conj. Satélite, Tv. WE 8 – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Jurunas: rua Fernando Guilhon, s/n – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Condor: pass. Lauro Malcher, 285 – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Paraíso dos Pássaros: rua dos Tucanos, s/n, Maracagalha – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Vila da Barca: rua Cel. Luiz Bentes, 80 – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Parque Guajará: av. Hélio Amanajás – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Cotijuba: rua Manoel Barata, s/n – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Fama: estrada do Tucunduba, Outeiro – 8h30 às 12h e 13h às 16h30

Foto Reprodução Ag.Belém