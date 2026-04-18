Operação ‘Escudo Feminino’ faz 23 prisões e atende mais de 2,5 mil mulheres em todo o Pará

A operação “Escudo Feminino”, ação de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado, lançada pela governadora do Pará, Hana Ghassan, resultou em 23 prisões em flagrante e um total de 2.602 atendimentos a mulheres de todo o Pará, alcançando 121 municípios. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (17), pela da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

As atividades do “Escudo Feminino” ocorreram nesta quinta e sexta-feira (16 e 17). Os dados da operação foram apresentados durante reunião de balanço, realizada na sede da Segup, com a participação de representantes das forças de segurança. Ao longo dos dois dias, mais de 1,6 mil agentes atuaram no atendimento às vítimas, no reforço do policiamento em áreas estratégicas e em ações educativas de conscientização e incentivo à denúncia.

Alguns dos presos durante Operação das forças de segurança

No período, o Centro Integrado de Operações (Ciop) registrou 146 ocorrências relacionadas à operação, evidenciando a importância da atuação integrada no enfrentamento à violência de gênero.

A governadora Hana Ghassan destacou o caráter estratégico da iniciativa.

“A operação ‘Escudo Feminino’ representa a presença efetiva do Estado e a integração das nossas forças de segurança. É a maior operação já realizada no Estado para combater à violência contra a mulher. No Pará, agressor de mulher não terá espaço. Atuamos de forma preventiva e direta, garantindo proteção a quem mais precisa”, afirmou a governadora.

Governadora Hana cumprimenta policial que atuou na Operação ’Escudo Feminino’

Integração das forças de segurança

A operação contou com a atuação conjunta de agentes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e outros órgãos vinculados à Segup. Ao todo, foram empregadas 310 viaturas em rondas ostensivas, monitoramento, atividades investigativas e fiscalização de 1.144 endereços de mulheres com medidas protetivas.

A ação também priorizou atendimentos gerados pelo Ciop, com atenção especial às mulheres cadastradas na plataforma “SOS Mulher 190 – Proteção Sem Palavras”, ferramenta voltada a vítimas em situação de risco.

O titular da Segup, Ed-Lin Anselmo, ressaltou os resultados da operação. “A integração das forças de segurança tem impacto direto na proteção das mulheres paraenses. Vamos continuar ampliando ações preventivas, fortalecendo o atendimento às vítimas e aprimorando ferramentas que garantam respostas rápidas e eficazes”, destacou.

Tecnologia no combate à violência

Lançada no último dia 9 de abril pela governadora Hana Ghassan, a plataforma “SOS Mulher – Proteção Sem Palavras” permite atendimento ágil por meio de integração direta com o número 190.

Com cadastro prévio no site da Segup, a mulher passa a ser identificada automaticamente, ao acionar o serviço de emergência, mesmo sem precisar se comunicar verbalmente. A tecnologia possibilita o monitoramento em tempo real da localização da vítima, garantindo o envio imediato de equipes ao local da ocorrência.

“Estamos implantando uma estratégia única no Brasil de proteção às mulheres. A mensagem é clara: no Pará, nenhum tipo de violência contra a mulher será aceito. Quem ousar cometer esse tipo de crime vai responder com o rigor da lei”, afirmou a governadora Hana.

A iniciativa fortalece a rede de proteção às mulheres no Pará, aliando tecnologia, integração institucional e presença efetiva das forças de segurança.

Fonte: Agência Pará