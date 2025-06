Parceria pela memória: Arquivo Público do Pará na semana nacional de arquivos da UFPA

O tema central do evento é as mudanças climáticas, e ele será explorado de diversas formas. A programação inclui uma mesa-redonda, uma palestra e uma exposição virtual, oferecendo diferentes perspectivas sobre o assunto.

A partir da próxima segunda-feira (9), a 9ª Semana Nacional de Arquivos terá início em Belém, com uma programação especial promovida pelo Arquivo Público do Pará (Apep). Com o tema “Mudanças climáticas: preservação e acessibilidade”, o evento gratuito acontecerá no Campus Guamá/Belém da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Programação e Destaques

As atividades começam às 9h com a mesa-redonda “Tecnologias para a preservação e difusão em arquivos”. Os debatedores serão o Prof. Dr. Décio Guzmán (Faculdade de História e PPHIST/UFPA) e o Msc. Cristian Mayko Carvalho da Costa (Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFPA), no miniauditório do ICSA (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas).

Em seguida, das 11h às 12h, o Msc. Antônio Pacheco Neto (mestre em Antropologia Social pela UFPA e especialista em Conservação e Restauro de Acervo em Papel pela Escola Theobaldo de Nigris do SENAI) ministrará a palestra “Conservação de acervos em papel na Amazônia: projetos e desafios”, no mesmo local.

Reflexão sobre Impactos Climáticos

Leonardo Torii, diretor do Apep, explica a escolha do tema de 2025: “O objetivo do evento é discutir de que forma as mudanças climáticas causam algum impacto tanto na preservação quanto nos trabalhos dos arquivos. A gente lembra logo das enchentes do Rio Grande do Sul, onde boa parte dos arquivos foi atingida com as inundações. Então, a Semana Nacional de Arquivos deste ano visa justamente refletir de que forma os arquivos estão preparados para essas mudanças e de que forma as tecnologias podem auxiliar no trabalho de recuperação da informação, salvaguarda de acervos e na difusão arquivística”.

Torii também ressalta que a mesa-redonda abordará os desafios de preservar documentos na Amazônia, considerando o clima, temperatura e umidade da região, e como minimizar esses danos. A programação promete discussões teóricas com exemplos práticos.

Exposição Virtual e Obras no Apep

Na terça-feira, 10 de junho, será lançada a exposição virtual “As iconografias do Arquivo Público: Arte e História” no site da Secult, que ficará disponível até o final do mês de junho.

A temática da 9ª Semana Nacional de Arquivos busca discutir estratégias preventivas e tecnologias avançadas para proteger os arquivos contra desastres naturais, considerando a complexidade e multidisciplinaridade das mudanças climáticas.

É importante notar que o Arquivo Público do Pará está fechado para obras de manutenção desde maio, com investimento de R$ 1 milhão da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Espaços como o salão de atendimento, a direção e a reserva técnica estão sendo reformados. As visitações ao Apep permanecem suspensas durante o período das obras.



Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará