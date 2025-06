Dia Nacional do Teste do Pezinho: um gesto de amor que salva vidas

No dia 6 de junho, o Brasil celebra o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um lembrete poderoso de que os primeiros cuidados com a saúde do bebê fazem toda a diferença. Em Belém, mães e avós estão dando exemplo de responsabilidade e carinho ao garantir esse exame essencial para os recém-nascidos.

A mamãe Jéssica Souza, de 29 anos, levou a pequena Teresa Maria para fazer o teste logo nos primeiros dias de vida. “É gratuito, rápido e fundamental. Temos que aproveitar!”, destacou. Já Dona Maria Batista, avó da recém-nascida Jade, reafirmou o valor desse cuidado: “Trouxe minhas filhas, agora trago minhas netas. É amor que atravessa gerações”.

O que é o Teste do Pezinho?

Feito com algumas gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, o teste é gratuito e pode ser realizado em 63 UBSs de Belém, além de maternidades conveniadas. O ideal é que a coleta aconteça entre o 3º e o 5º dia de vida, mas pode ser feita até os 30 dias.

Com ele, é possível detectar sete doenças graves, como:

Hipotireoidismo congênito

Doença falciforme

Fenilcetonúria

Fibrose cística

Hiperplasia adrenal congênita

Deficiência de biotinidase

Toxoplasmose congênita

Todas essas condições, quando diagnosticadas cedo, podem ser tratadas, garantindo mais qualidade de vida para a criança.

Um gesto simples, um futuro inteiro

Mais de 10 mil testes são realizados por ano em Belém. Cada um representa mais do que um número: é um futuro com mais saúde e dignidade. A técnica de enfermagem Alice Silva, que atua há cinco anos na UBS do Guamá, resume bem: “Acolhemos cada bebê com cuidado e atenção”.

“O Teste do Pezinho é um direito da criança. É um cuidado simples, mas que muda vidas”, reforça Ilza Maia, da Secretaria Municipal de Saúde.

Imagem: Agência Brasil