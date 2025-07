Parque da Cidade recebe Copa COP30 de Muaythai com apoio do Governo do Estado

Competição reuniu 60 atletas e mais de 500 espectadores como parte da preparacão para o Campeonato Paraense 2025

Por Jessé Lima Melo (SEEL)

Com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o Parque da Cidade, em Belém, foi palco, no sábado (26), da Copa COP30 de Muaythai. O evento reuniu mais de 500 espectadores e promoveu 30 lutas entre 60 atletas, destacando-se como uma das maiores competições da modalidade no estado.

Apoio ao esporte paraense

A iniciativa foi realizada pela Federação Tradicional de Muaythai do Estado do Pará, com apoio da Seel e da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). O titular da Seel, Cássio Andrade, esteve presente e ressaltou a importância da parceria entre o Governo do Estado e a Federação para o desenvolvimento do esporte.

“No maior parque do Brasil, que é o Parque da Cidade, fizemos uma competição maravilhosa, reunindo 60 atletas em 30 lutas. É o Governo do Estado do Pará e a Federação trabalhando juntos para fomentar o esporte paraense e fazer com que nossos atletas cada vez mais brilhem, levantando a bandeira do Pará em competições nacionais e internacionais”, afirmou o secretário.

Destaque da noite

A luta principal foi entre Guilherme Moura e Davi Ferreira, na categoria 71 kg, valendo o cinturão do Semiprofissional. Após três rounds, Guilherme Moura saiu vitorioso. O atleta celebrou a conquista do seu quarto cinturão pela Federação, reforçando sua trajetória no esporte.

“Só tenho a agradecer a Deus e aos meus treinadores por mais uma vitória. Sou bicampeão paraense, campeão brasileiro, fui campeão da Copa Brasil de Muaythai e também do cinturão do Arnor Sport Center. Estou muito feliz por mais uma conquista”, declarou Guilherme.

Premiação e próximos desafios

Ao todo, foram entregues 60 medalhas, sendo 30 de ouro para os campeões e 30 de prata para os vice-campeões. A Copa COP30 também serviu como preparatório para o Campeonato Paraense de Muaythai 2025, que será realizado nos dias 23 e 24 de agosto, no Mangueirinho, também com apoio do Governo do Pará.

O nome da competição faz referência à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém em novembro de 2025.