Serviço de Verificação de Óbitos dispõe de novos canais de atendimento

Os números disponíveis para a população são institucionais. Os canais antigos de atendimento já estão desativados.

Por Mozart Lira (SESPA)

Referência estadual na realização gratuita de necropsias para o esclarecimento de mortes naturais não definidas, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) comunica seus novos canais de atendimento ao público. O número exclusivo para solicitações de remoção de corpos e demandas operacionais é (91) 98400-0257, com atendimento disponível diariamente, incluindo finais de semana e feriados.

SVO é uma parceria da Sespa com a Polícia Científica

Contato para demandas administrativa – (91) 97400-6948 – é destinado a solicitações de laudos, prontuários, esclarecimentos sobre causas de morte, demandas informativas e epidemiológicas, entre outros assuntos administrativos.

O SVO é uma parceria de quase 12 anos de atuação entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Polícia Científica do Estado do Pará (PCE-PA). Vinculado à Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Sespa, o Serviço visa esclarecer causas de óbitos naturais não definidas, como em casos de pessoas que faleceram em casa ou foram encontradas mortas, sem sinais de violência, e aquelas que faleceram em unidades de saúde, mas sem causa de morte claramente estabelecida.

A coordenadora do SVO, Elza Moreira, alerta que os novos números são institucionais e de propriedade da Sespa, e que os canais antigos de atendimento, antes de gestão terceirizada, já estão desativados. O objetivo dessa estratégia, segundo ela, é automatizar o Serviço para o momento delicado em que a população precisar.

Carros de remoção do SVO

Papel fundamental – “Em momentos de perda, que naturalmente são delicados para as famílias, o SVO cumpre um papel fundamental não apenas no apoio à definição da causa da morte, mas também na produção de dados que ajudam a compreender o cenário epidemiológico da mortalidade no Estado”, ressalta Elza Moreira.

É importante destacar que o trabalho do SVO é distinto daquele desenvolvido pela Polícia Científica do Estado do Pará, responsável pelas necropsias de óbitos com suspeita de causa externa (acidentes, quedas, envenenamentos, homicídios e outras situações).

Servidores do SVO durante atendimento ao público

Além de sua função assistencial, o SVO atua estrategicamente na alimentação do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, contribuindo com dados essenciais ao planejamento e à avaliação das políticas públicas de saúde.

Serviço: Novos canais de atendimento do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).

Somente remoção de corpos e demandas operacionais, por 24 horas, incluindo finais de semana: (91) 98400-0257.

Para demandas administrativas: (91) 97400-6948