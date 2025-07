Nova Usina da Paz oferece fim de semana de lazer a moradores de Tucuruí 

O novo equipamento público estadual proporcionou à comunidade local dois dias de lazer e muita diversão, com piscina liberada, atividades esportivas e brincadeiras para as famílias aproveitarem o verão

Por Matheus Rocha (SEAC)

A recém entregue Usina da Paz de Tucuruí, no sudeste paraense, abriu as portas durante o fim de semana (26 e 27) e proporcionou à comunidade local dois dias de lazer e muita diversão. Com piscina liberada, atividades esportivas e brincadeiras para as crianças, as famílias puderam aproveitar o verão amazônico com conforto e segurança no novo equipamento público entregue pelo Governo do Estado.

A moradora Letícia Silva aproveitou a programação junto à família e destacou a importância da nova UsiPaz para os moradores de Tucuruí. “O espaço é muito bom. Uma opção para famílias que não têm condições. Antes não tínhamos um espaço como esse, agora temos um local de diversão para as crianças se divertirem, pois a Usina da Paz trouxe isso pra gente.” disse a moradora.

A moradora Letícia aproveitou a programação junto à filha, Tayla.

O jovem Bruno Kevin, de apenas 10 anos, também participou da programação, acompanhado pelos seus responsáveis. “Estou gostando muito desse projeto na Usina da Paz. É muito bacana para nós crianças podermos nos divertir nos fins de semana.” celebrou.

Quem também curtiu o domingo na Usina da Paz foi a moradora Nayara Costa. “Estou gostando muito dessas atividades, principalmente para as crianças. É muito importante em um final de semana como este, pois muitas famílias não têm oportunidades de ter um dia de lazer e a Usina está proporcionando essas atividades. Estou amando tudo isso.” declarou Nayara.

Usina da Paz Tucuruí – O novo complexo de cidadania estadual, 16ºdo Pará e primeiro da região do Lago de Tucuruí, foi inaugurado no último dia 23 de julho e, em poucos dias, já se tornou uma referência para a população na prestação de serviços e atendimentos essenciais.

O equipamento público possui uma estrutura moderna e funcional, com espaços totalmente equipados para a oferta de mais de 70 serviços gratuitos em áreas como saúde, educação, cidadania, qualificação profissional, cultura, esporte e lazer.

Segundo a secretária de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, a participação da comunidade já nos primeiros dias de funcionamento demonstra a importância do novo espaço. “A Usina da Paz é um presente para o povo de Tucuruí. É um lugar de encontro, de aprendizado e de transformação social. Estamos muito felizes em ver as famílias ocupando esse espaço com alegria e segurança”, destacou a secretária.

Serviço – A Usina da Paz Tucuruí está localizada na Avenida Kennedy, entre Travessa Raimundo Carvalho e Avenida Michel Dib Tachy, Bairro Nova Matinha. A programação completa de serviços oferecidos pode ser consultada presencialmente na unidade ou por meio do Instagram oficial @usinasdapaz.



Foto: Nucom Seac