Plantio de mudas fortalece biodiversidade no Parque Estadual do Utinga

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, recebeu uma ação de reflorestamento com o plantio de 30 mudas de espécies frutíferas e florestais. A iniciativa, promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), contou com o apoio do Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora) e do Clube de Observação de Aves do Pará (Coapa), ocorreu ao longo da Trilha da Capivara, um dos corredores ecológicos da Unidade de Conservação (UC).

As mudas plantadas incluem espécies como andiroba, patauá, açaí, bacuri pari, ananim branco, ipê amarelo, cajuí, pracaxi, virola e buriti. Cada uma dessas árvores desempenha um papel importante na manutenção da biodiversidade local, oferecendo alimento e abrigo para a fauna, além de contribuir para a melhoria do solo e da paisagem. A ação também busca aumentar o conforto térmico da trilha, promovendo um ambiente mais agradável tanto para os visitantes quanto para os animais que habitam o Parque.

Para a gerente de Produção e Apoio aos Arranjos Produtivos Florestais do Ideflor-Bio, Laura Dias, o plantio vai além de uma simples ação de reflorestamento. ”A iniciativa possibilita o enriquecimento da trilha com o objetivo de melhorar o conforto térmico, a qualidade do solo e a paisagem. O principal ponto, no entanto, é garantir alimento para a fauna, fortalecendo a permanência de pássaros no interior da trilha e na UC como um todo”, explicou.

Esforços – A ação reflete o compromisso do Ideflor-Bio e de seus parceiros com a conservação ambiental e a proteção da Amazônia. “O Parque Estadual do Utinga é uma área que abriga uma rica biodiversidade. Essa ação do Instituto e do Ideflor-Bio, além de celebrar a importância da preservação ambiental, visa fortalecer o ecossistema local, que é lar de diversas espécies de fauna e flora”, destacou a diretora social do Instituto Asflora, Josiane Mattos.

Ela ressaltou, ainda, a importância das árvores nativas na manutenção do equilíbrio ecológico do Parque. ”As novas mudas plantadas contribuirão para a purificação do ar, a conservação da água e a proteção das espécies locais. Cada árvore plantada é um passo em direção a um futuro mais sustentável”, afirmou, reiterando o compromisso do Instituto Asflora em cuidar desse espaço valioso junto com o Estado.

Cuidado – O plantio foi planejado com cuidado, levando em consideração aspectos como adubação e aclimatação das mudas, para garantir um crescimento rápido e saudável das plantas. ”Pensamos em cada detalhe para que as mudas tivessem as melhores condições de se desenvolver e contribuir para o ecossistema do Parque”, acrescentou o gerente da Região Administrativa de Belém, Júlio Meyer.

O dirigente também enfatizou o impacto positivo que ações como essa têm na vida das pessoas que participam do processo. ”Plantar uma árvore é um ato que conecta as pessoas com a natureza e reforça a importância de preservarmos o meio ambiente. Essas mudas, no futuro, serão testemunhas do nosso compromisso com a conservação”, disse.

A parceria entre o Ideflor-Bio e o Instituto Asflora, que já realiza ações de plantio para restauração florestal há anos, foi mais uma vez reafirmada com essa iniciativa. ”O plantio foi um gesto simbólico para reafirmar nosso compromisso em manter as florestas em pé, preservar a biodiversidade e proteger a nossa Amazônia”, concluiu Josiane Mattos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Rabelo/Ascom Ider-Flor